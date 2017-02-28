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Новокузнечан зовут на марафон скандинавской ходьбы

Сегодня 15:14
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Клуб "Кайф!"

27 мая в Новокузнецке отпразднуют Всемирный День скандинавской ходьбы.

У нас в городе действует единственный за Уралом сертифицированный Российской Ассоциацией скандинавской ходьбы (RNWA) клуб любителей этого занятия «Кайф!».

«27.05 мы приглашаем всех любителей скандинавской ходьбы Новокузнецка и соседних городов на праздничный марафон „20/400!“, посвящённый 20-летию скандинавской ходьбы и старту начала празднования 400-летия Новокузнецка, отмечаемому в этот день! Сбор в 09.45 у стелы в парке Гагарина», — рассказала организатор Мила Зорина.

Прийти на праздник могут все любители скандинавской ходьбы в Новокузнецке, сообщила ВашГород.ру Мила Зорина. Марафон пройдёт по центральной части города.

«Важный момент — марафон целиком смогут пройти не все, в любой момент от него можно будет отделиться. Участникам нужно взять палочки и воду, надеть головной убор и удобную обувь. Мы зовём всех желающих пройти с нами, кто сколько сможет», — добавила новокузнечанка.

Среди финалистов марафона разыграют пять призов. Также на каждой точке участники сделают памятные фотографии.

Напомним, 27 мая в Новокузнецке начнётся обратный отсчёт до празднования 400-летия города. Днём жителей ждут праздничные мероприятия.

Комментарии 9
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читатель
0 0
неужели Мила Зорина проведет хоть что-то бесплатно? У нее же все занятия и мастер-классы только за деньги, хотя ее саму отправляли на курсы по скандинавской ходьбе за счет города, чтобы она могла преподавать людям эту науку бесплатно!
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Хапаразигастус
0 0
Меня одного коробит от названия этого клуба?
Не знаю как другие, а в 9.45 в выходной день я обычно ещё глубоко сплю.
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скотобаза
2 0
А без палок ,что нельзя ходить?
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Ветер перемен...
3 3
Главного сканивохотбафила впереди пусть поставят. Если он там ещё живой.
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Ветер перемен...
1 2
Главного скандинавохотьбафила впереди пусть поставят. Если он там ещё живой.
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буль буль оглы
7 0
Главного сканивохотбафила впереди пусть поставят. Если он там ещё живой.
Паходу он уже в дайверы перешел, ласты клеит.
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Бабка
0 0
Обязательно приду и буду наяривать в труселях как в шереге! Нет белым пляжам для аймсибириских гопников! Дайошъ скандинавский масс-старт в бикини в парке Гагарина! Юра, поехали!!!
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читатель
0 0
Читаю, и прям забавно становится)) Собака лает, караван идёт))
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Байкер Херурк Микка
0 0
Читаю, и прям забавно становится)) Собака лает, караван идёт))
Зорькина, залогинься падла! :-))
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