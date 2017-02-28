27 мая в Новокузнецке отпразднуют Всемирный День скандинавской ходьбы.

У нас в городе действует единственный за Уралом сертифицированный Российской Ассоциацией скандинавской ходьбы (RNWA) клуб любителей этого занятия «Кайф!».

«27.05 мы приглашаем всех любителей скандинавской ходьбы Новокузнецка и соседних городов на праздничный марафон „20/400!“, посвящённый 20-летию скандинавской ходьбы и старту начала празднования 400-летия Новокузнецка, отмечаемому в этот день! Сбор в 09.45 у стелы в парке Гагарина», — рассказала организатор Мила Зорина.

Прийти на праздник могут все любители скандинавской ходьбы в Новокузнецке, сообщила ВашГород.ру Мила Зорина. Марафон пройдёт по центральной части города.

«Важный момент — марафон целиком смогут пройти не все, в любой момент от него можно будет отделиться. Участникам нужно взять палочки и воду, надеть головной убор и удобную обувь. Мы зовём всех желающих пройти с нами, кто сколько сможет», — добавила новокузнечанка.

Среди финалистов марафона разыграют пять призов. Также на каждой точке участники сделают памятные фотографии.

Напомним, 27 мая в Новокузнецке начнётся обратный отсчёт до празднования 400-летия города. Днём жителей ждут праздничные мероприятия.