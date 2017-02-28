Умеренное употребление шоколада снижает риск серьёзного заболевания.

Речь идёт о мерцательной аритмии сердца. Употребление молочного и тёмного шоколада снижает вероятность развития этой болезни. К таким выводам пришли учёные из США, Дании и Канады, пишет РИА Новости.

Исследователи выяснили, что у женщин, которые регулярно едят 30 грамм шоколада раз в неделю, риск заболевания снижается на 21 процент. У мужчин, съедающих две-три таких порций в неделю, — на 23 процента.

Между тем, предупреждают медики, чрезмерное употребление шоколада может иметь обратный эффект и негативно сказаться на здоровье.