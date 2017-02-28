Житель Новокузнецка, ранее судимый за аналогичное преступление, получил новый срок.
Трагедия произошла в октябре прошлого года.
Осуждённый в состоянии алкогольного опьянения избил 13-летнюю дочь сожительницы. После чего совершил в отношении неё насильственное преступление сексуального характера, — сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
Мама девочки в это время находилась на работе. Дочь позвонила ей и рассказала о случившемся. Женщина обратилась в полицию.
В ведомстве отмечают, что 33-летний новокузнечанин не скрывался и сотрудничал со следствием. Свою вину мужчина признал полностью.
Суд назначил ему 14 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года.
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