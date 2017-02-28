Юная кемеровчанка тяжело поплатилась за попытку помочь пьяному мужчине.

Это произошло в октябре прошлого года. По версии следователей, 49-летний горожанин, будучи нетрезв, вышел из торгового павильона и спросил у девушки-подростка, как ему пройти на нужный адрес. Кемеровчанка принялась объяснять, а злоумышленник, по-видимому, ничего не понял, рассердился и ударил её разбитой бутылкой.

Свидетели вызвали «скорую помощь» и полицию. Судмедэкспертиза показала, что у девушки неизгладимое обезображивание лица, сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области. Злоумышленника обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина вменяемый, нарушений психики у него не нашли. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.