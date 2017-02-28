Названы самые популярные автомобили в мире
Сегодня 16:43
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Эксперты составили рейтинг самых востребованных автомобилей в мире в 2017 году.
В него вошли представители японского автопрома, «американцы» и «немцы», сообщает Newinform.com.
Лидерство, как и годом ранее, удерживает японская «Тойота Королла».
Вторую строчку занял пикап «Форд Ф-150». Отмечается, что почти все модели пикапа продаются на американском рынке. Машина пользуется большим спросом среди населения США.
Замыкает тройку лидеров немецкий «Фольксваген Гольф».
В топ-5 также вошли японские автомобили «Хонда ЦРВ» и «Хонда Цивик».
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