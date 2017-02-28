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Новосибирск накроет очередным ураганом

Названы самые популярные автомобили в мире

Сегодня 16:43
447
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
static.imfast.com

Эксперты составили рейтинг самых востребованных автомобилей в мире в 2017 году.

В него вошли представители японского автопрома, «американцы» и «немцы», сообщает Newinform.com.

Лидерство, как и годом ранее, удерживает японская «Тойота Королла».

Вторую строчку занял пикап «Форд Ф-150». Отмечается, что почти все модели пикапа продаются на американском рынке. Машина пользуется большим спросом среди населения США.

Замыкает тройку лидеров немецкий «Фольксваген Гольф».

В топ-5 также вошли японские автомобили «Хонда ЦРВ» и «Хонда Цивик».

Комментарии 1
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Андрей
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Закрыть завод Автоваза!Все равно спросу никакого,а цены как на хорошую Короллу
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