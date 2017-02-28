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Недвижимость и строительство

Чтобы сделать капремонт многоэтажки, подделали подписи новокузнечан

Сегодня 17:08
185
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
riakursk.ru

В Новокузнецке капитальный ремонт дома на улице Хитарова, 38 сделали по поддельным документам. Возбуждено уголовное дело.

Чтобы провести капитальный ремонт подделали подписи жильцов дома, который обслуживает управляющая компания «Домовик-Сервис».

«Капитальный ремонт Дома (фасада) проведен подрядной организацией в установленный срок; выполнение ремонта подтверждено документально. Вместе с тем, из объяснений прокурору района собственников помещений Дома следует, что участия в общем собрании в период с февраля по март 2016 г. они не принимали, в реестре голосования, являющегося приложением к протоколу, подписи от их имени выполнены неустановленным лицом», — сообщили в прокуратуре Центрального района Новокузнецка.

В настоящее время возбуждено уголовное дело за подделку официального документа. Ведётся следствие.

Недвижимость и строительство
Комментарии 4
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Сталин
0 2
Когда бабло на капремонт собственников уходит по назначению-заводится уголовное дело.

Когда бабло собственников пропадает или оседает в карманах чинуш-это законно

Путинская россия
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...
0 0
ВГ тормозите чота, эта "новость" уже 2 дня висит на вражеском сити-ГЭ и там можно читать и оставлять комментарии... там вообще безлимит на комментарии.
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Сталин
0 0
ВГ тормозите чота, эта "новость" уже 2 дня висит на вражеском сити-ГЭ и там можно читать и оставлять комментарии... там вообще безлимит на комментарии.
Спасибо за подсказку. Там реально больше новостей . Ушел туда
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английские ученые
2 0
выяснили-Митрич самоудоволетворяется,читая свои шедевры.
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