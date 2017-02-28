В Новокузнецке капитальный ремонт дома на улице Хитарова, 38 сделали по поддельным документам. Возбуждено уголовное дело.
Чтобы провести капитальный ремонт подделали подписи жильцов дома, который обслуживает управляющая компания «Домовик-Сервис».
«Капитальный ремонт Дома (фасада) проведен подрядной организацией в установленный срок; выполнение ремонта подтверждено документально. Вместе с тем, из объяснений прокурору района собственников помещений Дома следует, что участия в общем собрании в период с февраля по март 2016 г. они не принимали, в реестре голосования, являющегося приложением к протоколу, подписи от их имени выполнены неустановленным лицом», — сообщили в прокуратуре Центрального района Новокузнецка.
В настоящее время возбуждено уголовное дело за подделку официального документа. Ведётся следствие.
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