В Новокузнецке капитальный ремонт дома на улице Хитарова, 38 сделали по поддельным документам. Возбуждено уголовное дело.

Чтобы провести капитальный ремонт подделали подписи жильцов дома, который обслуживает управляющая компания «Домовик-Сервис».

«Капитальный ремонт Дома (фасада) проведен подрядной организацией в установленный срок; выполнение ремонта подтверждено документально. Вместе с тем, из объяснений прокурору района собственников помещений Дома следует, что участия в общем собрании в период с февраля по март 2016 г. они не принимали, в реестре голосования, являющегося приложением к протоколу, подписи от их имени выполнены неустановленным лицом», — сообщили в прокуратуре Центрального района Новокузнецка.