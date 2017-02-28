Сегодня 11-классники со всей России отпразднуют последние звонки.

ВашГород.ру предлагает читателям представить, что вы снова школьник, и пройти наш шуточный тест. Ответив на семь вопросов, вы узнаете, на какой мем о школьнике или подростке вы больше всего похожи.

А какой мем про школьника больше всего нравится вам?