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Какой вы мем про школьника — тест

Сегодня 10:17
272
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
risovach.ru

Сегодня 11-классники со всей России отпразднуют последние звонки.

ВашГород.ру предлагает читателям представить, что вы снова школьник, и пройти наш шуточный тест. Ответив на семь вопросов, вы узнаете, на какой мем о школьнике или подростке вы больше всего похожи.

А какой мем про школьника больше всего нравится вам?

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