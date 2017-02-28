В районе «Юности» в Новокузнецке изменят движение.

«Будет изменена организация дорожного движения на перекрёстке проспекта Металлургов в районе ТЦ „Юность“ на расстоянии 100 метров от пересечения с Кутузова в сторону Кирова путём установки дорожных знаков „Остановка запрещена“», — сообщили в администрации Новокузнецка.

Изменения необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения и улучшения пропускной способности. Их включат в маршрут патрулирования «Паркрайт».

Новые правила вступят в силу 15 июня.

Ранее ВашГород.ру писал об изменении дорожного движения на Ильинке.