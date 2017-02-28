В районе «Юности» в Новокузнецке изменят движение.
«Будет изменена организация дорожного движения на перекрёстке проспекта Металлургов в районе ТЦ „Юность“ на расстоянии 100 метров от пересечения с Кутузова в сторону Кирова путём установки дорожных знаков „Остановка запрещена“», — сообщили в администрации Новокузнецка.
Изменения необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения и улучшения пропускной способности. Их включат в маршрут патрулирования «Паркрайт».
Новые правила вступят в силу 15 июня.
Ранее ВашГород.ру писал об изменении дорожного движения на Ильинке.
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