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Новосибирск накроет очередным ураганом

«Кузню» выгнали из КХЛ

Сегодня 21:55
678
Автор:
Путилов
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
khl.ru

Континентальная хоккейная лига приняла решение исключить из состава участников сезона 2017/2018 новокузнецкий «Металлург» и «Медвешчак» из Хорватии.

Команду из Новокузнецка оставили за бортом сильнейшей лиги, поскольку «Кузня» «замкнула рейтинг клубов по всем параметрам».

«Рейтинг клубов будет публичным. Основной вес — на спортивные показатели — 30 процентов. Остальные — ТВ-рейтинг, бюджетное финансирование, задолженности», — отметил в ходе заседания президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Он также заявил, что у лиги есть несколько кандидатов в новички из «традиционных и новых стран». Лига продолжит развиваться международным вектором. А непривлекательные клубы заменят иностранными.

Комментарии 16
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vsvsv
9 1
Ну и зачем теперь тут евраз нужен?
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123
13 0
Подарок от АГТ , ЕВРАСА и кузи к 400-летию, вместо обещаного Дворца спорта!
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бревно Ленина
1 2
Н-да, в этой истории только Дворец Спорта жалко, как памятник советской архитектуры. Угробят, а потом снесут. ((
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Хапаразигастус
10 1
Общественный транспорт, озеленение, теперь вот хоккей... что наш мэр-дровосек уничтожит дальше?
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Свой
1 6
Ничего не попишешь.Печально.Может и к лучшему,теперь есть мотивация вернуться и всё изменить,к чёрту.
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321
0 0
это только на сезон, возможно есть перспектива вернуться как с ладой было... Спартак тоже туда-сюда ходил...
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Роман
5 0
Власти все профукали! Футбол профукали, теперь хоккей.
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СССР
2 0
**** Чернышенко вот бы17 год первого к стенке поставить кусок говна
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zccz
2 0
это только на сезон, возможно есть перспектива вернуться как с ладой было... Спартак тоже туда-сюда ходил...
Пока в городе не построят нормальный дворец, пока клуб не начнет финансироваться на уровне того же Авангарда, ждет нас судьба Молота-Прикамья.
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Читатель
3 0
Роккелю спасибо!Не дали дальше воровать !Так решил напакостить!
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Местный
4 1
Депрессивный и бесперспективный город Новокузнецк теперь стал ещё депрессивнее
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Елена
4 0
Кузнецову неуд за убийство спорта в Новокузнецке. Помните он говорил в эфире Ново-тв что профессиональный спорт не нужен городу!!! Даже при смолеги такого не было!!!
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Соня
5 0
Сергей Николаевич, идите лучше работать по своей специальности учителем иностранных языков. Не ваше это руководить городом. Все загибается...
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Кузнечанин
2 0
Футбольный клуб закрыли, хоккейный опустили, больницы находятся в страшном состоянии приходят в негодность(съездите в 11 горбольницу), институты новокузнецкие присоединяют к щегловским филиалам. Вагоностроительный завод обанкротили, Евраз людей сокращает. Открываются только торговые центры и депутаты с чиновниками рапортуют о субботниках, снимают видосы - шутки шутят, а ещё садят деревья и больше ничего не делают. Неправда ли хороший у нас мэр и депутаты прям золотки?))
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кузнечанин
1 0
Футбольный клуб закрыли, хоккейный опустили, больницы находятся в страшном состоянии приходят в негодность(съездите в 11 горбольницу), институты новокузнецкие присоединяют к щегловским филиалам. Вагоностроительный завод обанкротили, Евраз людей сокращает. Открываются только торговые центры и депутаты с чиновниками рапортуют о субботниках, снимают видосы - шутки шутят, а ещё садят деревья и больше ничего не делают. Неправда ли хороший у нас мэр и депутаты прям золотки?))
А ещё школ городу не хватает, дороги в плачевном состоянии и молодёжь отсюда бежит...
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