Континентальная хоккейная лига приняла решение исключить из состава участников сезона 2017/2018 новокузнецкий «Металлург» и «Медвешчак» из Хорватии.
Команду из Новокузнецка оставили за бортом сильнейшей лиги, поскольку «Кузня» «замкнула рейтинг клубов по всем параметрам».
«Рейтинг клубов будет публичным. Основной вес — на спортивные показатели — 30 процентов. Остальные — ТВ-рейтинг, бюджетное финансирование, задолженности», — отметил в ходе заседания президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.
Он также заявил, что у лиги есть несколько кандидатов в новички из «традиционных и новых стран». Лига продолжит развиваться международным вектором. А непривлекательные клубы заменят иностранными.
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