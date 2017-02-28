Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о повышении зарплат некоторым бюджетникам.

Речь идёт о тех работниках бюджетных организаций, которые не были охвачены майскими указами президента.

Прошу правительство проработать варианты и представить предложения на этот счёт. И прошу не затягивать, мы должны обсудить это в ближайшее время, имея в виду, что сейчас активно идёт работа над подготовкой бюджета на 2018 год, — цитирует РИА Новости главу государства.

В свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев заверил, что власти прилагают все усилия и ищут дополнительные ресурсы, чтобы повысить зарплаты россиян. По его словам, в первую очередь это касается работников образования, здравоохранения и культуры.

Майскими указами президента предусмотрено повышение зарплат врачей и учителей, напоминает информагентство.