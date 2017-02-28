Глава Новокузнецка отреагировал на решение КХЛ исключить «Кузню» из состава участников.

Сергей Кузнецов поблагодарил президента КХЛ Дмитрия Чернышенко за высокую оценку новокузнецкой хоккейной школы и пообещал бороться за «Металлург».

Хочу сказать, что мы не перестанем бороться за «Металлург»! Для всех новокузнечан хоккей является частью жизни, семейной традицией. А наша школа, во главе с новым руководителем, докажет, что Новокузнецк — это Кузница талантов, Кузница побед, Кузница кадров, — написал глава города на странице во «ВКонтакте».

Как именно в Новокузнецке будут бороться за «Металлург», мэр города не уточнил.

Ранее Сергей Кузнецов заявлял, что исключение «Кузни» из КХЛ будет плевком на весь российский хоккей.

Напомним, судьба новокузнецкого «Металлурга» решилась в среду, 24 мая.