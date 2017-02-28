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Минздрав изучает видео с пациенткой больницы с табуретом вместо костылей

Сегодня 09:11
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Скриншот видео

Минздрав Новосибирской области проверяет запись, на которой пожилая женщина с трудом передвигается по поликлинике на табурете вместо костылей. Обстоятельства обостряет гипс на её ноге и руке.

Видеоролик сняли возмущённые посетители поликлиники № 20 Новосибирска. Они также утверждают, что табурет женщине выдали в регистратуре.

Главврач поликлиники № 20 Игорь Воробьёв назвал это «абсурдом», он подчеркнул, что женщина так пришла из дома и жалоб с её стороны не было.

«Никто ей этого стула не выдавал. Муж пошел узнать про коляску. В этот момент коляски не оказалось. Предложили костыли, но костылями она отказалась пользоваться. Девочки тогда выкатили стул ей и дали. Что еще надо было сделать?» — приводит его слова «Деловой квартал»

Сейчас региональный Минздрав проводит проверку качества и безопасности медицинской деятельности в учреждении.

Комментарии 4
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Читатель
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Блин, дали бы хоть офисное кресло с колесиками и посадили туда. Вот не поверю, что на всю больницу и его не нашлось
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Все инвалидные кресла уехали гумконвоем в Сирию )))) ей ещё повезло, табурет дали, народ рассказывает что им вообще приходилось на одной ноге прыгать по больнице на рентген и т. д. ))))
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Андрей
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А что от этого изменится?Посмотрели,изучили,приняли к сведению
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