Минздрав Новосибирской области проверяет запись, на которой пожилая женщина с трудом передвигается по поликлинике на табурете вместо костылей. Обстоятельства обостряет гипс на её ноге и руке.

Видеоролик сняли возмущённые посетители поликлиники № 20 Новосибирска. Они также утверждают, что табурет женщине выдали в регистратуре.

Главврач поликлиники № 20 Игорь Воробьёв назвал это «абсурдом», он подчеркнул, что женщина так пришла из дома и жалоб с её стороны не было.

«Никто ей этого стула не выдавал. Муж пошел узнать про коляску. В этот момент коляски не оказалось. Предложили костыли, но костылями она отказалась пользоваться. Девочки тогда выкатили стул ей и дали. Что еще надо было сделать?» — приводит его слова «Деловой квартал»

Сейчас региональный Минздрав проводит проверку качества и безопасности медицинской деятельности в учреждении.