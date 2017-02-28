С 22 мая розничный бизнес банка ВТБ снизил процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов в среднем на 1−5 п.п.

Так, по продукту «Кредит наличными» размер процентной ставки составит от 13,9% годовых. Кредит можно получить в размере до 3 млн рублей сроком до пяти лет.

В рамках программы «Рефинансирование» клиенты смогут оформить кредит по ставке от 12,9% годовых. Рефинансирование позволяет объединить несколько кредитов других банков в один, снизить ставку и платеж по кредиту, погасить задолженность в других банках по кредитам наличными, кредитным картам, автокредиту и ипотеке, а также получить дополнительные денежные средства до 3 млн рублей на любые цели.

За январь-апрель текущего года розничный бизнес банка ВТБ выдал около 60 тысяч кредитов наличными на сумму более 40 млрд рублей, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Программой по рефинансированию кредитов уже воспользовались более 24 тысяч человек, при этом суммарный объем выдач составил 16,5 млрд рублей.

Руководитель розничного филиала банка ВТБ в Кемерове Ирина Щеглова прокоментировала:

На сегодняшний кредит наличными остается наиболее популярным банковским продуктом в розничной линейке ВТБ. Так, нашим подразделением за первые четыре месяца этого года было оформлено более 2 тысяч кредитов на общую сумму 927 млн рублей, что превышает аналогичный показатель 2016 года более чем на 27%. Уверена, что привлекательные условия нового предложения позволят новым клиентам ВТБ в оперативные сроки закрыть вопросы потребительского кредитования.

Заполнить и подать заявку на оформление кредита можно на сайте банка ВТБ или через чат-бот.