В ряде регионов России появилась ипотека со ставкой от 7 процентов годовых.

Пока снижены ставки только для регионов в европейской части России. По продуктам АИЖК установлены ставки от 10,25 процента при покупке жилья на первичном рынке и от 10,5 процента — на вторичном. Регионы могут снизить ставку, при сотрудничестве с АИЖК дополнительно субсидировать ипотеку до 7−8 процентов.

Проект АИЖК в ближайшее время будет запущен в других регионах. Когда льготная ипотека начнёт действовать в регионах Сибири, пока не известно.