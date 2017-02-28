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Недвижимость и строительство

Россиянам начали выдавать ипотеку под 7%

Сегодня 09:48
473
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
loansmag.com

В ряде регионов России появилась ипотека со ставкой от 7 процентов годовых.

Пока снижены ставки только для регионов в европейской части России. По продуктам АИЖК установлены ставки от 10,25 процента при покупке жилья на первичном рынке и от 10,5 процента — на вторичном. Регионы могут снизить ставку, при сотрудничестве с АИЖК дополнительно субсидировать ипотеку до 7−8 процентов.

Проект АИЖК в ближайшее время будет запущен в других регионах. Когда льготная ипотека начнёт действовать в регионах Сибири, пока не известно.

Недвижимость и строительство
Комментарии 5
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Девушка
12 0
Когда же прекратится эта обдираловка? Откуда берутся эти дикие проценты? Семьи за 10-20 лет ипотеки оплачивают 1 квартиру себе а вторую(по сумме процентов) банку! За границей ипотека 1-2 % , люди спокойно берут покупают себе жилье и могут жить, а не выживать! А под 7-10% годовых семья должна сидеть на хлебе и воде и одеваться в секондхэндах чтобы выплатить ипотеку
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Читатель
7 0
Что за дележка "Европейская часть" и "за Уралом"? Две разные страны, разные условия
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Елена
7 0
Заголовок не совпадает с текстом! Еще только в планах выдавать, а когда это будет.....может никогда.
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((
1 0
Когда бы "льготная" ипотека ни начала действовать (если начнет), тем, кто ее платит, это вряд ли принесет счастье: сегодня дали - завтра отобрали. А люди десятилетиями в этой кабале. Да и права "девушка": "Семьи за 10-20 лет ипотеки оплачивают 1 квартиру себе а вторую(по сумме процентов) банку! За границей ипотека 1-2 % , люди спокойно берут покупают себе жилье и могут жить, а не выживать". Очередной популизм.
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Ветер перемен...
0 0
Когда же прекратится эта обдираловка? Откуда берутся эти дикие проценты? Семьи за 10-20 лет ипотеки оплачивают 1 квартиру себе а вторую(по сумме процентов) банку! За границей ипотека 1-2 % , люди спокойно берут покупают себе жилье и могут жить, а не выживать! А под 7-10% годовых семья должна сидеть на хлебе и воде и одеваться в секондхэндах чтобы выплатить ипотеку
Так Вы на правительство посмотрите,какие там анти народные выродки сидят. Всё это будет пока наша страна в оккупации воров и коррупционеров. По сути, может капиталистическая идея ипотеки не так уж и плоха,но при адекватных процентах,но никак не при такой феодальной мафии как в России с такими грабительскими процентами.
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