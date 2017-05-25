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Мэр выступил за сохранение муниципальных аптек в Новосибирске

Путину пожаловались на новокузнецкого чиновника

Сегодня 09:57
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
читатели ВашГород.ру

Сегодня на многих маршрутках появились яркие плакаты с надписью «Путин за малый бизнес, Адамовский против малого бизнеса».

Так новокузнецкие перевозчики пытаются обратить внимание общества на свою проблему. По их мнению, начальник Управления по транспорту и связи Александр Адамовский грубо нарушает федеральные законы.

«Акцию устроили совместно с нашими перевозчиками. Мы отправили Путину, Тулееву, в Народный фронт и прокуратуру коллективное письмо (есть в распоряжении ВашГород.ру) о том, что начальник Управления по транспорту и связи Александр Адамовский не выполняет свои обязанности. Он нарушил два федеральных закона, № 44 („О контрактной системе в сфере госзакупок“ — прим.ред.) и № 220 („Об организации перевозок пассажиров“ — прим.ред.)/ Идёт необоснованная растрата бюджета», — рассказал ВашГород.ру источник среди маршрутчиков.

Также перевозчики заявляют о незаконном финансировании Единого центра организации пассажирских перевозок и других нарушениях.

«Депутаты установили чёткие сроки по вводу транспортной карты, чтобы увидеть, куда уходят деньги, но Управление по транспорту этого не сделало, мэр поддержал их», — утверждает наш собеседник.

К акции должны присоединиться большинство новокузнецких перевозчиков.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в Новокузнецке постановили ввести на муниципальном транспорте оплату по карте к 1 мая. Депутаты тогда утверждали, что если Адамовский не введёт транспортную карту, ему, возможно, придётся уволиться.

Комментарии 8
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1
7 1
Ни че, в 2018 будут кошмарить ваш бизнес. Год предпринимательства....
А по теме, ваш бизнес никому из них не нужен, нужны ручейки денег, любым способом.
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Бусина
4 0
Ни че, в 2018 будут кошмарить ваш бизнес. Год предпринимательства....
А по теме, ваш бизнес никому из них не нужен, нужны ручейки денег, любым способом.
Пральна.........ручеек-то планировался от питерцев, поэтому и конкурс затевался........но не срослось........остался ручеек от муниципалов, деньжищи-то не малые там крутятся, и отчитываться не надо.....ручеек-то иссякнуть может...
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123
2 1
Что-то мне подсказывает, что Адамовский постоянно слушает песню Семы Слепакова "Путин страшный, очень страшный, я его боюсь".
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Иля
4 0
Корюкова так и подсижывает адама!!!
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Анастасия
1 0
Корюкова так и подсижывает адама!!!
Чего его подсиживать? Адамовский А.Н. сам себе яму роет!!!
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Ден
0 0
Чего его подсиживать? Адамовский А.Н. сам себе яму роет!!!
Срок они себе наматывают в месте с Кузнецовым!
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Vasya
2 0
Пкревозчики! Научитесь выполнять свою работу качественно!!! Вы то пдд нарушаете, то людей травмируете!!! У другого соринку заметили, а у себя бревна не видите!!!
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Владимир
0 0
Пкревозчики! Научитесь выполнять свою работу качественно!!! Вы то пдд нарушаете, то людей травмируете!!! У другого соринку заметили, а у себя бревна не видите!!!
Василий, согласен с вами отчасти. Вот я предприниматель. У меня 6 автобусов. За одним из них, я работаю сам. На остальных наемные водители. Скажите, как я могу знать, что может прийти в голову им, во время работы? Ежедневно провожу с ними и беседы и инструктажи. Вы бы как в таком случае вели себя? Действовать противозаконно?
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