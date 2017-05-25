Сегодня на многих маршрутках появились яркие плакаты с надписью «Путин за малый бизнес, Адамовский против малого бизнеса».

Так новокузнецкие перевозчики пытаются обратить внимание общества на свою проблему. По их мнению, начальник Управления по транспорту и связи Александр Адамовский грубо нарушает федеральные законы.

«Акцию устроили совместно с нашими перевозчиками. Мы отправили Путину, Тулееву, в Народный фронт и прокуратуру коллективное письмо (есть в распоряжении ВашГород.ру) о том, что начальник Управления по транспорту и связи Александр Адамовский не выполняет свои обязанности. Он нарушил два федеральных закона, № 44 („О контрактной системе в сфере госзакупок“ — прим.ред.) и № 220 („Об организации перевозок пассажиров“ — прим.ред.)/ Идёт необоснованная растрата бюджета», — рассказал ВашГород.ру источник среди маршрутчиков.

Также перевозчики заявляют о незаконном финансировании Единого центра организации пассажирских перевозок и других нарушениях.

«Депутаты установили чёткие сроки по вводу транспортной карты, чтобы увидеть, куда уходят деньги, но Управление по транспорту этого не сделало, мэр поддержал их», — утверждает наш собеседник.

К акции должны присоединиться большинство новокузнецких перевозчиков.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в Новокузнецке постановили ввести на муниципальном транспорте оплату по карте к 1 мая. Депутаты тогда утверждали, что если Адамовский не введёт транспортную карту, ему, возможно, придётся уволиться.