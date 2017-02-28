Исключение новокузнецкого «Металлурга» из сезона КХЛ 2017/18 стало резонансным событием в жизни города.
Напомним, такое решение руководство Континентальной хоккейной лиги приняло в среду, 24 мая. В соцсетях по этому поводу развернулись широкие дискуссии. В стороне не остались не только новокузнечане, но и жители других городов Кузбасса и России.
Многие восприняли новость как личную трагедию и выразили искреннее сожаление. Пользователи обвинили в «гибели» клуба его руководство, а также городскую власть. Кто-то поставил знак равенства между исключением «Металлурга» и смертью хоккея в целом в Новокузнецке.
Между тем, часть горожан считает, что в КХЛ приняли правильное решение. По их мнению, у «Металлурга» нет перспектив.
Наконец-то этих балерин сократили, а коррупционный штаб ликвидировали. Теперь у балерин будет дилемма: уехать или остаться, — пишет один из читателей ВашГород.ру.
Большинство же благодарят «Кузню» и высказывают слова поддержки. К последним присоединились жители Кемерова, Омска, Уфы, Казани и других городов.
Многие смотрят в будущее с оптимизмом. Болельщики надеются, что у «Металлурга» есть шанс вернуться в состав КХЛ.
Напомним, своё мнение по поводу исключения новокузнецкого клуба ранее высказал глава города Сергей Кузнецов.
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Ой аа, ну будут по вышке играть - наш уровень. Может призовые места забирать будем, с нашей-то игрой. КХЛ - не наш уровень, ни по игре ни по деньгам.