Исключение новокузнецкого «Металлурга» из сезона КХЛ 2017/18 стало резонансным событием в жизни города.

Напомним, такое решение руководство Континентальной хоккейной лиги приняло в среду, 24 мая. В соцсетях по этому поводу развернулись широкие дискуссии. В стороне не остались не только новокузнечане, но и жители других городов Кузбасса и России.

Многие восприняли новость как личную трагедию и выразили искреннее сожаление. Пользователи обвинили в «гибели» клуба его руководство, а также городскую власть. Кто-то поставил знак равенства между исключением «Металлурга» и смертью хоккея в целом в Новокузнецке.

Между тем, часть горожан считает, что в КХЛ приняли правильное решение. По их мнению, у «Металлурга» нет перспектив.

Наконец-то этих балерин сократили, а коррупционный штаб ликвидировали. Теперь у балерин будет дилемма: уехать или остаться, — пишет один из читателей ВашГород.ру.

Большинство же благодарят «Кузню» и высказывают слова поддержки. К последним присоединились жители Кемерова, Омска, Уфы, Казани и других городов.

Многие смотрят в будущее с оптимизмом. Болельщики надеются, что у «Металлурга» есть шанс вернуться в состав КХЛ.

Напомним, своё мнение по поводу исключения новокузнецкого клуба ранее высказал глава города Сергей Кузнецов.