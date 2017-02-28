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Как отреагировали болельщики на исключение «Металлурга» из КХЛ

Сегодня 10:11
310
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Исключение новокузнецкого «Металлурга» из сезона КХЛ 2017/18 стало резонансным событием в жизни города.

Напомним, такое решение руководство Континентальной хоккейной лиги приняло в среду, 24 мая. В соцсетях по этому поводу развернулись широкие дискуссии. В стороне не остались не только новокузнечане, но и жители других городов Кузбасса и России.

Многие восприняли новость как личную трагедию и выразили искреннее сожаление. Пользователи обвинили в «гибели» клуба его руководство, а также городскую власть. Кто-то поставил знак равенства между исключением «Металлурга» и смертью хоккея в целом в Новокузнецке.

Между тем, часть горожан считает, что в КХЛ приняли правильное решение. По их мнению, у «Металлурга» нет перспектив.

Наконец-то этих балерин сократили, а коррупционный штаб ликвидировали. Теперь у балерин будет дилемма: уехать или остаться, — пишет один из читателей ВашГород.ру.

Большинство же благодарят «Кузню» и высказывают слова поддержки. К последним присоединились жители Кемерова, Омска, Уфы, Казани и других городов.

Многие смотрят в будущее с оптимизмом. Болельщики надеются, что у «Металлурга» есть шанс вернуться в состав КХЛ.

Напомним, своё мнение по поводу исключения новокузнецкого клуба ранее высказал глава города Сергей Кузнецов.

Комментарии 3
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Господин с ильинки 2094
1 0
Ой аа, ну будут по вышке играть - наш уровень. Может призовые места забирать будем, с нашей-то игрой. КХЛ - не наш уровень, ни по игре ни по деньгам.
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Лёвушка
0 0
Господин с ильинки:
Ой аа, ну будут по вышке играть - наш уровень. Может призовые места забирать будем, с нашей-то игрой. КХЛ - не наш уровень, ни по игре ни по деньгам.
Не будут наши в ВХЛ в призах. Сделают финансирование на уровне середняка ВХЛ, а затем и утопят как 10 лет назад кемеровскую Энергию.
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Анонимный пользователь
5 0
А наш мер продаст дворец спорта очередным федералам и будет во дворце спорта большой гипермаркет Лента или Магнит! А на футбольном стадионе построят Леруа Мерлен. А может под территорией дворца спорта уголь нашли? разрез замутят в центре города, почему нет? Скоро выборы, буду голосовать уж точно не за правящую власть
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