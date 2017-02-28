В традиционной видеоконференции директора Кузбасского филиала СГК, состоявшейся накануне в Кемерово, принял участие и Новокузнецк. Сибирская генерирующая компания отчиталась об итогах прошедшего отопительного сезона в Кузбассе и обозначила ключевые моменты начавшейся подготовки к новой зиме.

Директор Кузбасского филиала СГК Юрий Шейбак отметил, что прошедший отопительный сезон не отличался от прошлых, ничего экстраординарного не было, работали нормально, спокойно, все планы выполнили вовремя. А, как известно, отсутствие новостей — это признак стабильной работы.

Перед началом прошлого отопительного периода комиссии высоко оценили проделанную энергетиками подготовительную работу. Запланированные без малого 400 мероприятий — ремонтов оборудования, перекладки сетей, подготовки топлива и пр. — в общей сложности обошлись предприятиям СГК в Кемеровской области в 2,602 миллиарда рублей. Все они выполнены на 100% - в полном соответствии с заявленными графиками и объёмами.

За прошедшую зиму Кемерово, Новокузнецк, Мыски и Инской, в которых работают предприятия СГК, ни разу не оказались «обесточенными», на теплосетях не зафиксировано ни одной крупной аварии.

Сейчас на предприятиях СГК в Кузбассе полным ходом идёт подготовка к новой зиме. В целом запланировано произвести перекладку и реконструкцию 3687 погонных метров ветхих участков теплотрасс. План по ремонтам на 2017 год составляет 3,213 миллиарда рублей — это практически на четверть больше суммы, потраченной на ремонтную кампанию в прошлом году. Срок окончания ремонтных работ на теплосетях — 15 сентября, на электростанциях — 15 ноября.

При этом общая задолженность Кузбасса за тепловую энергию Сибирской генерирующей компании равна 4,628 миллиарда рублей — такую цифру озвучил директор Кузбасского филиала СГК. И более половины составляют долги по компенсации выпадающих доходов. Это именно та часть, которую, на радость потребителю и на беду ресурсоснабжающей организации, должен отдавать муниципалитет. Должен, но не всегда может.

По словам Александра Кондратова, директора НФ СТК, по Новокузнецку задолженность муниципалитета перед СГК составила 300 миллионов. Она образовалась за период с ноября 2016 года по май 2017, то есть как раз в течение прошедшего отопительного периода. Если перевести эту сумму на язык ремонтов и затрат, то это чуть меньше ремонтной программы Кузнецкой ТЭЦ на 2017-й год, одного из трёх главных теплоисточников города. Ситуация с долгами повторяется из года в год. Как прокомментировал Юрий Шейбак, складывается мнение, что мэр особо не озадачен решением проблемы, и этот факт, мягко говоря, не делает теплоэнергетику привлекательной с точки зрения инвестиций.

В Новокузнецке в группу компаний СГК входят Кузнецкая ТЭЦ, Межрегиональная теплосетевая компания (МТСК), газотурбинная электростанция «Новокузнецкая» и Новокузнецкий филиал Сибирской теплосбытовой компании НФ СТК. Ремонтная программа Кузнецкой ТЭЦ в 2017-м составляет 349 миллионов рублей, что на 120 миллионов больше, чем в предыдущем году. Будет отремонтировано 12 котлоагрегатов, на трёх подлежит замене почти 119 тонн поверхностей нагрева, котлоагрегаты № 6, № 7 и № 8 отремонтируют капитально.

К сожалению, летней циркуляции горячей воды, как это было сделано СГК в Кемерове, новокузнечане нынешним летом не дождутся. Этот вопрос, по словам Юрия Шейбака, находится не только в компетенции Сибирской генерирующей компании. Здесь одинаково важны согласие других участников централизованного теплоснабжения, в том числе, квартальных сетей (МП «Сибирская сбытовая компания») и жилищных организаций, обслуживающих дома. Но самое главное — нужна инициатива городских властей, программа, запрос. Именно так сделали в столице Кузбасса — сначала посчитали, какие мероприятия необходимо провести, какие источники задействовать, какие силы привлечь, а уж потом обратились к ресурсникам с предложением. К слову, в Кемерове на мероприятия по переводу горячего водоснабжения на режим летней циркуляции СГК затратила порядка 130 миллионов рублей.