Красивой женщиной всегда приятно любоваться — сами посмотрите, какая тонкая работа природы. Точёная, точно статуэтка, ухоженная и изящная, улыбчивая — директор Новокузнецкого драматического театра Марина Евса.

Ей одинаково уютно под обстрелом журналистских камер и в прозрачном лесу во время неторопливой семейной прогулки. Она блондинка — только не из анекдотов. Говорит негромко — и к ней прислушиваются. Внешне «вся такая воздушная», но уже много лет успешно управляет самым сложным коллективом, какой только можно представить, — творческим. Недавно стала депутатом. А её энергичности может позавидовать любой мужчина. Мы с Мариной пьём вкусненький латте в ресторан «Paulaner Brauhaus». О чём говорим? Конечно, о любви — к театру, зрителям, семье, жизни!

— Скоро у театра летние каникулы. Признайтесь, уже немного расслабились?

— Что вы! Зрительный зал не пустеет, работа кипит. НДТ продолжает крупномасштабную акцию «Весь город в театр!». Она идёт «на бис» уже четвёртый год. Отклики всегда очень хорошие. Наши зрители с удовольствием пользуются возможностью ещё раз посмотреть свои любимые спектакли. А в этот раз в акции участвуют ещё и премьеры сезона. Кроме того, мы решили продлить акцию до конца июня, пока не закроем сезон.

— А что насчёт фестивальных планов?

— Как раз повезли нашу премьеру — спектакль «Лондон» в постановке Сергея Чехова — на фестиваль малых городов. НДТ туда едет во второй раз. Конечно, Новокузнецк не такой уж малый, но всё-таки не областной центр, хотя и больше Кемерова. Так что по условиям наш театр подходит. А нам на этом фестивале очень комфортно. Его проводит Театр Наций и Евгений Миронов — суперинтересно участвовать. Статус, уровень, спектакли привозят роскошные. Там ты не просто отыграл и уехал. Чувствуешь себя участником большого увлекательного процесса. Можно посмотреть, что делают другие российские театры. Побывать на мастер-классах и семинарах. Пообщаться. В этом году фестиваль проходит в Тобольске. Есть планы свозить спектакль «Тупейный художник» по Лескову в Архангельск — надо списаться. Если всё устроит — обязательно поедем.

— Говорят, к вам столичные гости «понаехали» — смотрят спектакли. Волнительно?

— Да, в театре сейчас работают известные критики. Мы их сами пригласили — посмотреть на нас со стороны, оценить наши спектакли, что-то посоветовать. Отзывы идут хорошие.

Постановки НДТ получили рекомендации для участия в нескольких фестивалях, в том числе и в «Маске». Опять! Причём мы ведь не играем специально для критиков — они ходят на наши обычные спектакли. Говорят: как у вас хорошо, столько зрителей! И, правда, полный зал — пожилые и молодые, женщины и мужчины, семьями тоже часто приходят. Театр ведь живой. Мы уже много лет воспитываем своего зрителя. У нас собралась интересная творческая команда, все неравнодушные люди. Каждый день придумываем что-то новое. В общем, стараемся. Театр приучает к некоему неуловимому волшебству — совпадений, переживаний, переплетений, которые только кажутся неожиданными, но они и есть театральная жизнь, где всё взаимосвязано и одно событие рождает множество других, а потом они волшебным образом совпадают с тем, что вроде бы находится далеко за рамками самого театра.

— НДТ приятно удивляет верностью непростой, хорошей классике, её неординарному прочтению. Зритель «наелся» водевильных антреприз?

— Нам удалось нащупать собственный путь — это эксперимент, без которого современному театру просто не жить, потому что он составляет саму природу театрального искусства. Вот мы и экспериментируем, в том числе и в наших любимых театральных лабораториях. Да, НДТ не опускается до уровня «мыльных опер» и дешёвых комедий — мы ставим настоящую, вечную, хорошую классику. Но и «движуха» театру всё время нужна — классные творческие проекты, вовлечение зрителей в театральный процесс, использование мультимедийных технологий.

— Весь нынешний сезон Новокузнецкий театр драмы отработал без главного режиссёра. И такое уже не впервые. Это какое-то злое театральное проклятие?

— Действительно, в начале сезона нам с Андреем Черпиным пришлось расстаться — к обоюдному сожалению. Он теперь на Тибете — делает киношный проект с Министерством культуры. Главрежа в НДТ нет. Это, конечно, плохо. Именно он формирует и поддерживает репертуар, организует правильный баланс труппы. Но в театре несколько лет не было главного режиссёра, так что многое я волей-неволей научилась делать сама. Есть активная работа с критиками. Есть зрители, которые остаются после спектаклей по нашей просьбе, чтобы высказать своё мнение. А спектакли НДТ ставят крутые режиссёры. Люблю приглашать людей умных, лучше, круче меня. Не боюсь признавать ошибки. Табу для меня одно — это лезть в творчество. Сказать кому-то из артистов: «Ты сегодня плохо сыграл». Такое неприемлемо, поэтому отношения у нас с труппой честные. А формировать репертуар не так уж и сложно. Я десять лет в театре — справляюсь. Какие зрители у нас в городе — знаю. Ни музыкального театра, ни детского, ни филармонии в Новокузнецке нет — это надо учитывать. Да, для творческой труппы нужен «отец» — главный режиссёр, который был бы с артистами и строгим, и любящим, как с детьми. Только если главреж не такой, как надо, проблем становится ещё больше. Лучше уж, когда никого нет, когда ты сама за всё отвечаешь. Конечно, приходится включать не только организаторские, но и творческие способности тоже. Но одно без другого в театре просто невозможно.

— Этой осенью НДТ откроет свой юбилейный — уже 85-й — сезон. Чем удивите?

— Откроемся фестивалем камерных театров «Окна» — пока на улице тепло. В каждом из наших шикарных больших окон будет какой-то мини-спектакль. Можно гулять вокруг театра и будто в открытые окошки за чужой жизнью подглядывать, становясь уже не просто зрителями, а участниками большой театральной игры. А ещё в новом сезоне мы ждём интересных гостей. НДТ хорошо работает с Министерством культуры и различными фондами. В прошлом году, к примеру, мы выиграли грант — пригласили интересные театры, организовали авангардную выставку. А осенью в рамках больших гастролей к нам приедет Русский театр драмы из Алматы. И, естественно, театр готовит премьеры! Нашим зрителям, и правда, придётся удивляться. Например, во время спектакля «Сон в летнюю ночь» они смогут ощутить все запахи этой самой ночи. Андрей Черпин поставит премьеру по Зощенко. Михаил Лебедев — гоголевский «Нос». Пётр Шерешевский — чеховский «Вишнёвый сад». В качестве традиционного театрального новогоднего подарка будет шикарная сказка «Алиса в стране чудес». А завершит сезон немецкий режиссёр Андрес Мерц, работающий с женой-переводчицей. Пьеса ещё не выбрана. Возможно, это будет что-то из Ибсена.

— А зачем вам ещё и депутатство?

— Видно, такой уж я человек — «неусидчивый». Наступает в жизни период — мне становится скучновато. На «Маску» уже три раза съездили. И завтра спектакль, и послезавтра спектакль. А дальше что? Вот и решила попробовать ещё и общественную нагрузку. Полгода уже «лямку тяну». Если честно, до сих пор не совсем уверена, правильно ли я сделала. Но не могу относиться безответственно к любому делу, за которое берусь. Это ведь моё имя и авторитет. Я его собственноручно, по крупицам складывала. Я им дорожу. Если что-то задумала, стала лицом какого-то проекта, для меня очень важно, чтобы всё было на «5+».

— Какой вы человек?

— Я абсолютно открытый и искренний человек, ценящий в любых отношениях, прежде всего, порядочность и честность. Не понимаю двуличных людей, потому что сама кривить душой не умею. Может быть, в каких-то ситуациях это даже небольшой минус. Но я привыкла думать вслух и жить душой нараспашку.

— Расскажете о своих дочерях?

— Могу сказать, что все три девочки абсолютно разные. Но они одинаково не приносят ни мне, ни мужу никаких огорчений и трудностей, так что быть родителями таких детей — только удовольствие и счастье. У старшей Александры всегда был аналитический склад ума — сейчас она в Англии, изучает в университете инвестиции и финансовые риски. Младшая Дана и средняя Ярослава учатся во втором и шестом классах 111-го лицея. Лидер в нашей семье — безусловно, Дана. Ярослава — утончённая, творческая, глубокая натура. В общем, все что-то взяли и от мамы, и от папы.

— Вы счастливая женщина?

— Да, конечно. Есть интересная работа, которая не перестаёт удивлять и волновать, которая всё время открывается с какой-то новой стороны. А рядом — любимый муж. Он принимает меня такой, какая я есть, с моими маленькими женскими слабостями. Поддерживает во всём. Уступает. По-мужски берёт на себя многие заботы. Понимает, насколько важно для меня то, чем я занимаюсь. Но я, слава богу, научилась разделять работу и семью. Она всё-таки главная. Дочки хотят видеть маму каждый день. У них много дополнительных занятий, на которые их возит мой водитель. Обедать они тоже ко мне приезжают — в театр. А вечером мы вместе делаем уроки. Муж помогает одной дочери. Я — другой. На выходных дома не сидим. Зимой катаемся на горных лыжах в Шерегеше и на беговых по лесу. Летом — театр, книжки, велосипеды, прогулки, дача на Кондоме. Там мы полностью растворяемся в общении друг с другом, устраиваем вечеринки, играем в бадминтон. Считаю, что быть матерью — это предназначение женщины. Правда, иногда меня гложет червячок раскаяния — из-за того, что посвящаю дочкам меньше времени, чем хочется. Но я стараюсь, чтобы любое наше общение было максимально насыщено самыми яркими эмоциями.

Записала Инна Ким

Фото: Виктор Тихонов

Партнёр рубрики ресторан «Paulaner Brauhaus»