Владельцев смартфонов предупреждают о возможной эпидемии вирусов.
Сейчас вовсю развиваются вредоносные программы для мобильных устройств, сообщили в «Лаборатории Касперского». Особая опасность грозит пользователям с «операционками» Android и Windows Mobile, передают «Известия». Атаки на эти платформы наблюдаются чаще всего.
Чтобы обезопасить гаджет от вредоносной программы, надо не только устанавливать антивирусы, но и регулярно обновлять ПО.
Напомним, недавно компьютеры по всему миру атаковал «вирус-вымогатель». У пользователей требовали выкуп, в противном случае угрожали удалить всю информацию с устройства.
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