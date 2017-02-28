Владельцев смартфонов предупреждают о возможной эпидемии вирусов.

Сейчас вовсю развиваются вредоносные программы для мобильных устройств, сообщили в «Лаборатории Касперского». Особая опасность грозит пользователям с «операционками» Android и Windows Mobile, передают «Известия». Атаки на эти платформы наблюдаются чаще всего.

Чтобы обезопасить гаджет от вредоносной программы, надо не только устанавливать антивирусы, но и регулярно обновлять ПО.

Напомним, недавно компьютеры по всему миру атаковал «вирус-вымогатель». У пользователей требовали выкуп, в противном случае угрожали удалить всю информацию с устройства.