Учёные дали новые прогнозы относительно апокалипсиса, причиной которого могла стать планета Нибиру.

Они развеяли страхи человечества — конец света отменяется. Планеты Нибиру (она же планета Х, она же Немезида) нет в реальности. Это плод чьей-то фантазии, пишет gazetadaily.ru с ссылкой на научный журнал ToDay News Ufa.

«Фантазёры» считают, что раз в несколько миллионов лет огромное небесное тело приближается к Земле и провоцирует масштабные катаклизмы. По их мнению, таинственная планета стала причиной ледникового периода, великого потопа и вымирания динозавров.

Учёные заявляют: существование планеты Нибиру — всего лишь теория, не имеющая ничего общего с действительностью.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что появление Нибиру предсказывала болгарская ясновидящая Ванга. Она пророчила сильные вспышки на солнце, из-за чего люди будут страдать, и многие погибнут. Явления на звезде выключат все приборы, работающие на земле, человечество окажется погружено в темноту, и появится планета Нибиру — между солнцем и новой планетой и встанет Земля.