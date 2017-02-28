Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Мэр выступил за сохранение муниципальных аптек в Новосибирске

За двумя районами Кемерова закрепили частную «скорую»

Сегодня 10:59
27
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
aifax.ru

Жителей Лесной поляны, Кировского района, части Кемеровского района и Елыкаевского поселения начнёт обслуживать частная «скорая помощь».

Об этом рассказал замгубернатора по по вопросам здравоохранения Валерий Цой. По его словам, частные «неотложки» и ранее работали в городе, но приезжали на вызовы, только если не хватало муниципальных. Теперь же за ними закрепят два района. Работать они будут по обязательному медстрахованию и смогут оказать весь спектр услуг.

Сейчас в Кемерове шесть бригад частной «скорой», пишет «Интерфакс-Сибирь». В планах увеличить их число до 11-ти.

Частная «скорая» приедет на вызов к кемеровчанам уже с 1 июня.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ