Жителей Лесной поляны, Кировского района, части Кемеровского района и Елыкаевского поселения начнёт обслуживать частная «скорая помощь».

Об этом рассказал замгубернатора по по вопросам здравоохранения Валерий Цой. По его словам, частные «неотложки» и ранее работали в городе, но приезжали на вызовы, только если не хватало муниципальных. Теперь же за ними закрепят два района. Работать они будут по обязательному медстрахованию и смогут оказать весь спектр услуг.

Сейчас в Кемерове шесть бригад частной «скорой», пишет «Интерфакс-Сибирь». В планах увеличить их число до 11-ти.

Частная «скорая» приедет на вызов к кемеровчанам уже с 1 июня.