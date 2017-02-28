Сотни молний обрушились на Новокузнецк
Сегодня 11:12
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Вчера вечером на Новокузнецк обрушилась сильная гроза.
Эпичное видео с молниями выложила студия «Стрекоза». Также новокузнечане опубликовали фотографии и видео стихии в паблик «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы.»
Напомним, в ближайшие дни в Кузбассе ожидается ненастная погода.
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Эх в Кузнецке почти ничего не было, пару раз сверкнуло и громыхнуло и все(((
Прибытие инопланетян?)))Звездные войны?)
Эх в Кузнецке почти ничего не было, пару раз сверкнуло и громыхнуло и все(((