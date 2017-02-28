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Сотни молний обрушились на Новокузнецк

Сегодня 11:12
728
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

Вчера вечером на Новокузнецк обрушилась сильная гроза.

Эпичное видео с молниями выложила студия «Стрекоза». Также новокузнечане опубликовали фотографии и видео стихии в паблик «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы.»

Напомним, в ближайшие дни в Кузбассе ожидается ненастная погода.

Комментарии 4
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Дон Хенаро 41777
2 1
Прибытие инопланетян?)))Звездные войны?)
Эх в Кузнецке почти ничего не было, пару раз сверкнуло и громыхнуло и все(((
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Sv
3 0
Не удивительно после такого зноя
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Rcim
1 1
Дон Хенаро:
Прибытие инопланетян?)))Звездные войны?)
Эх в Кузнецке почти ничего не было, пару раз сверкнуло и громыхнуло и все(((
Какой коньяк вы пьёте?
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В конце останется только один
1 0
Дункан МакЛауд рядом!
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