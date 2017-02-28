Вчера вечером на Новокузнецк обрушилась сильная гроза.

Эпичное видео с молниями выложила студия «Стрекоза». Также новокузнечане опубликовали фотографии и видео стихии в паблик «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы.»

Напомним, в ближайшие дни в Кузбассе ожидается ненастная погода.