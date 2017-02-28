Мимо инспекторов не проедет ни один автомобиль.

Сотрудники кемеровской Госавтоинспекции проведут сразу два спецмероприятия. Оба пройдут в пятницу, 26 мая, сообщает ведомство.

Водителей проверят на соблюдение правил перевозки детей и на состояние опьянения.

В обоих случаях спецмероприятия будут носить массовый характер, когда инспекторы будут останавливать на заранее определённых участках дороги все транспортные средства, — отмечается в пресс-релизе кемеровской ГИБДД.

Госавтоинспекторы напоминают: водителям-нарушениям грозят солидные штрафы. Перевозка детей без удерживающих устройств карается штрафом в размере 3 тысяч рублей.

За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления от 1,5 до 2 лет. Такая же ответственность предусмотрена, если водитель отказывается проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.