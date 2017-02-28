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В Кемерове пройдёт большой фестиваль красок холи и музыки

Сегодня 11:39
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vividscreen.info

Кемеровчан зовут послушать хорошую музыку и превратиться в живую палитру на фестивале Megaholi-2017.

В программе не только запуск красок холи, но и выступление музыкальных коллективов Кемерова и танцовщиц go-go, пенная вечеринка, файер-шоу, вокальные номера и розыгрыш призов. Продлится праздник 8 часов.

Фестиваль Megaholi-2017 состоится 3 июня на парковке у «Магнита». Подробности — в официальной группе события.

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