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Выучить английский на дому или на курсах — вопрос дня

Сегодня 11:58
190
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Сегодня в рубрике «Вопрос дня» читатель Алексей просит совета в изучении английского языка:

«Решил подучить английский, как лучше сделать, купить хороший самоучитель или пойти на курсы? Если курсы, то где в Новокузнецке нормально учат английскому взрослых? Заранее спасибо».

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru или в «предложку» нашей группы во «ВКонтакте» с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 8
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Не
0 0
Для "почитать" и вспомнить , есть куча приложений в сети и для смартфонов.
Для "поговорить" лучше с педагогом, который поставит произношение.
При чем можно одно дополнить другим. Но заниматься для результата придется в любом случае.
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Кислый
2 2
Нафига те английский? Бесполезный язык. тем более щас санкции введут еще и вообще не нужен станет.
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Павлова Лилия
3 0
Как опытный педагог, могу сказать, что на начальном уровне лучше заниматься с преподавателем и лучше заниматься индивидуально. Нужно понять систему изучения языка, да и в первое время возникает много вопросов. После этого можно и самостоятельно заниматься и также достичь великолепных результатов.
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викуся
1 0
Нафига те английский? Бесполезный язык. тем более щас санкции введут еще и вообще не нужен станет.
Так-то самообразование. И польза - может пригодиться на работе, в быту, да где угодно. Заграницу поедете и там сможете на нем изъясняться.

Алексею - лучше найти хорошие курсы в городе, самому сложно выучить язык.
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*
0 0
На начальном этапе лучше курсы. Потом, когда выучены основные правила и т.д., самообразование+сайты, где можно задать вопросы носителям языка+уроки по скайпу с преподавателем-носителем языка, иначе произношение будет в основном хромать, да и никто так не расскажет про новые тенденции в лексике и грамматике как человек, который живет в языковой среде.
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Артём 9453
0 0
по скайпу произношение не строится, тем более в начале

разобраться в грамматике можно самому, произношение и что-то непонятное, построение диалога, да, придётся куда то походить

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Plotnik
0 0
Артём:
по скайпу произношение не строится, тем более в начале

разобраться в грамматике можно самому, произношение и что-то непонятное, построение диалога, да, придётся куда то походить

хау ду ду, артемка?
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Артём 9453
0 0
ай эм квайт вэлл, май фрэнд
вот ис нью ин йор быдло-сити ?
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