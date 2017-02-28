Выучить английский на дому или на курсах — вопрос дня
Сегодня 11:58
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Сегодня в рубрике «Вопрос дня» читатель Алексей просит совета в изучении английского языка:
«Решил подучить английский, как лучше сделать, купить хороший самоучитель или пойти на курсы? Если курсы, то где в Новокузнецке нормально учат английскому взрослых? Заранее спасибо».
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Для "поговорить" лучше с педагогом, который поставит произношение.
При чем можно одно дополнить другим. Но заниматься для результата придется в любом случае.
Алексею - лучше найти хорошие курсы в городе, самому сложно выучить язык.
разобраться в грамматике можно самому, произношение и что-то непонятное, построение диалога, да, придётся куда то походить
по скайпу произношение не строится, тем более в начале
разобраться в грамматике можно самому, произношение и что-то непонятное, построение диалога, да, придётся куда то походить
вот ис нью ин йор быдло-сити ?