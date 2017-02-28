Сегодня в рубрике «Вопрос дня» читатель Алексей просит совета в изучении английского языка:

«Решил подучить английский, как лучше сделать, купить хороший самоучитель или пойти на курсы? Если курсы, то где в Новокузнецке нормально учат английскому взрослых? Заранее спасибо».

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