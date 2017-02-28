В Новокузнецке пройдёт VIII Международный фестиваль детских любительских театров кукол «Кукла в детских руках».

В нём поучаствуют коллективы из Новосибирской, Томской, Кемеровской, Архангельской областей и Алтайского края.

Фестиваль разделили на 3 дня. 1 июня состоится шествие участников на Театральной площади, шоу мыльных пузырей, конкурс детского рисунка, акция «Оставь свой след — 400 ладоней» ко Дню рождения Новокузнецка. Юных новокузнечан также ждут аттракционы. Для руководителей театральных коллективов и участников пройдут мастер-классы.

А 2 и 3 июня в Новокузнецком театре кукол «Сказ» покажут фестивальные спектакли, которые оценит профессиональное жюри.

На фестиваль приедут народные артисты России Ангелина Вовк и Владимир Машков, пишет SU.

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