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В Новокузнецке пройдёт яркий фестиваль театра кукол

Сегодня 12:25
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Драмтеатр

В Новокузнецке пройдёт VIII Международный фестиваль детских любительских театров кукол «Кукла в детских руках».

В нём поучаствуют коллективы из Новосибирской, Томской, Кемеровской, Архангельской областей и Алтайского края.

Фестиваль разделили на 3 дня. 1 июня состоится шествие участников на Театральной площади, шоу мыльных пузырей, конкурс детского рисунка, акция «Оставь свой след — 400 ладоней» ко Дню рождения Новокузнецка. Юных новокузнечан также ждут аттракционы. Для руководителей театральных коллективов и участников пройдут мастер-классы.

А 2 и 3 июня в Новокузнецком театре кукол «Сказ» покажут фестивальные спектакли, которые оценит профессиональное жюри.

На фестиваль приедут народные артисты России Ангелина Вовк и Владимир Машков, пишет SU.

Ранее ВашГород.ру сообщал о проектах «Летняя театральная школа» для детей и «Театральные каникулы».

Комментарии 1
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бревно Ленина
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А пусть Машков сыграет Золушку. Это будет хорошо.
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