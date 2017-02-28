На это потребуется сотни миллионов рублей.

Средства выделят из федерального и регионального бюджетов. Об этом рассказал заместитель губернатора по вопросам здравоохранения Виктор Цой, пишет «Коммерсант».

На оснащение медицинских учреждений скоростным доступом к интернету всего потребуется около 360 миллионов рублей. Основная часть — 328,1 миллиона рублей (91 процент) — придётся на оснащение 43 удалённых объектов, в основном, фельдшерско-акушерских пунктов в составе районных больниц. На 176 остальных объектов, нуждающихся в подведении скоростного доступа, необходимо только 30,3 миллиона рублей.

Кто будет выполнять эти работы и в какие сроки, Виктор Цой не уточнил.