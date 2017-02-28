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Здоровый город

Медучреждения Кузбасса оснастят скоростным интернетом

Сегодня 13:03
182
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
foms74.ru

На это потребуется сотни миллионов рублей.

Средства выделят из федерального и регионального бюджетов. Об этом рассказал заместитель губернатора по вопросам здравоохранения Виктор Цой, пишет «Коммерсант».

На оснащение медицинских учреждений скоростным доступом к интернету всего потребуется около 360 миллионов рублей. Основная часть — 328,1 миллиона рублей (91 процент) — придётся на оснащение 43 удалённых объектов, в основном, фельдшерско-акушерских пунктов в составе районных больниц. На 176 остальных объектов, нуждающихся в подведении скоростного доступа, необходимо только 30,3 миллиона рублей.

Кто будет выполнять эти работы и в какие сроки, Виктор Цой не уточнил.

Комментарии 2
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Читатель
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360 млн на интернет??? Совсем что ли?
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Я так кумекаю:
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Деньги выделены, а как их с умом потратить(?) и сам Цой, думаю, не знает !
Без распила как-то и не представляется.
На избирательные участки установили видеокамеры, а толку ???! - Как тасовали колоду карт, так и с камерами тасуют шулера режимные ?!
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