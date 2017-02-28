В Новокузнецке полицейские вернули родителям 6-летнего ребёнка, который самовольно ушёл из дома.
Мальчик зашёл в автобус № 88 на Метёлкина с компанией взрослых. Однако те позже покинули салон, кондуктор поняла, что ребёнок один, и не выпустила его из автобуса. Об этом ВашГород.ру сообщил читатель.
Кондуктор вызвала полицию, и на конечной правоохранители забрали ребёнка.
«В беседе с инспектором ПДН малыш назвал свое имя и адрес. Оказалось мальчик, проживает в Кузнецком районе города. Пока его мама спала с младшим ребенком, он решил отправиться в путешествие по городу. Связавшись с коллегами из отдела полиции „Кузнецкий“, полицейские выяснили, что несколько минут назад родители ребенка обратилась за помощью в розыске сына, который самовольно ушел из дома», — рассказали ВашГород.ру в ГУ МВД по Кемеровской области.
Полицейские доставили юного горожанина родителям.
В отношении матери составили протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних». Женщина может получить штраф до 500 рублей.
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