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На Новосибирск надвигаются заморозки

В Новокузнецке малыш отправился один в поездку

Сегодня 14:32
772
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
blogspot.ru

В Новокузнецке полицейские вернули родителям 6-летнего ребёнка, который самовольно ушёл из дома.

Мальчик зашёл в автобус № 88 на Метёлкина с компанией взрослых. Однако те позже покинули салон, кондуктор поняла, что ребёнок один, и не выпустила его из автобуса. Об этом ВашГород.ру сообщил читатель.

Кондуктор вызвала полицию, и на конечной правоохранители забрали ребёнка.

«В беседе с инспектором ПДН малыш назвал свое имя и адрес. Оказалось мальчик, проживает в Кузнецком районе города. Пока его мама спала с младшим ребенком, он решил отправиться в путешествие по городу. Связавшись с коллегами из отдела полиции „Кузнецкий“, полицейские выяснили, что несколько минут назад родители ребенка обратилась за помощью в розыске сына, который самовольно ушел из дома», — рассказали ВашГород.ру в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейские доставили юного горожанина родителям.

В отношении матери составили протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних». Женщина может получить штраф до 500 рублей.

Комментарии 3
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z
22 8
Вот тебе и безопасный город. Уважаемые полицайские, с какого возроста безопасно в город ребенка отпускать напишите. С 14?
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...
3 1
Вот тебе и безопасный город. Уважаемые полицайские, с какого возроста безопасно в город ребенка отпускать напишите. С 14?
чё к чему?
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Надлюдатель
3 0
В 6 лет я уже ездил один в соседний город, а по правилам IATA полёт детей без сопровождения взрослых осуществляется с 2 лет.
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