В Новокузнецке открывается сезон большого регби.

Первый матч состоится в пятницу, 26 мая. На поле выйдут новокузнецкий «Металлург» и «ВВА-Подмосковье» из Монина, сообщает пресс-служба городской администрации.

Посмотреть игру спортсменов приглашаются все желающие: вход свободный.

Матч начнётся в 18:00 на стадионе «Регби» в Кузнецком районе (улица Ленина, 103).