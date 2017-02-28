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Новокузнечане сразятся с москвичами в матче по регби

Сегодня 13:22
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

В Новокузнецке открывается сезон большого регби.

Первый матч состоится в пятницу, 26 мая. На поле выйдут новокузнецкий «Металлург» и «ВВА-Подмосковье» из Монина, сообщает пресс-служба городской администрации.

Посмотреть игру спортсменов приглашаются все желающие: вход свободный.

Матч начнётся в 18:00 на стадионе «Регби» в Кузнецком районе (улица Ленина, 103).

Комментарии 1
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Быстро же хоккейисты в регбистов переклассифицировались.
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