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Недвижимость и строительство

В России надо снести 500 миллионов «квадратов» жилья

Сегодня 14:11
267
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
er-reutov.ru

В России устарело около 500 миллионов кв. м жилья. Эти дома надо снести или отдать под реновацию, считает эксперт.

Как сообщает МИА «Россия сегодня», под снос должны пойти дома панельной застройки возрастом свыше 50 лет. Некоторые более старые дома — те, которым сейчас 100−120 лет — могут еще послужить в том случае, если провести в них капитальный ремонт.

По мнению сопредседателя комитета по взаимодействию застройщиков и собственников жилья Российского союза строителей Константина Пороцкого, в домах, которые являются устаревшими, по сей день проложены старые коммуникации, не соблюдаются требования теплопроводности, нет лифтов. Также эксперт призвал изучить положительный опыт европейских стран в вопросе реновации старого жилья.

Недвижимость и строительство
Комментарии 5
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Недимон
3 0
Воруем, воруем, живя в хрущевках, а 'око не дремлет - бдит, как народ мается в ветхих элитных домах !
А как же - служение народу - смысл жизни !
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Дон Хенаро 41796
1 1
Воруем, воруем, живя в хрущевках, а 'око не дремлет - бдит, как народ мается в ветхих элитных домах !
А как же - служение народу - смысл жизни !
Поэтому 12 июня все выходим на митинг!!! Вам надоело воровство? Коррупция???
Присоединяемся к паблику vk. com/ miting. nvkz2(пробелы убрать)Все выходим на митинг...следим за новостями...последняя информация от организаторов:

"Информируем о подготовке к митингу:

в данный момент мы собрали 2 группы организаторов, уже подготовлено 3 уведомления, ещё 3 готовятся 2й группой. Почему мы подаём много уведомлений? Потому что наша администрация (в Кемерово тоже самое), отказывается согласовывать митинги в центре города и отправляет нас в Абашево (в Кемерово на полигон), а в одном уведомлении нам запрещается предлагать другие места, если основное занято. Мы с такой позицией не согласны, в идеале мы подадим уведомления на все существующие площади города в центральном районе. На одну группу организаторов, мы 3 уведомления готовим, что бы по времени у нас не пересекалось и не было формального повода для отказа. В отличии от Кемерово, у нас нет бюджетной части мероприятия и всё делается волонтёрами за свои средства, так что если у вас есть возможность приносите на мероприятия флаги России и плакаты по антикоррупционной тематики.

О времени и месте проведения мероприятия мы сообщим дополнительно, примерно 1 июня. Не забывайте распространять информацию и делать репосты, нам важно что бы информацию планирующемся мероприятии узнало как можно больше людей! Все акции, будут проводится исключительно в рамках закона."
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z
0 0
Дон Хенаро:
Поэтому 12 июня все выходим на митинг!!! Вам надоело воровство? Коррупция???
Присоединяемся к паблику vk. com/ miting. nvkz2(пробелы убрать)Все выходим на митинг...следим за новостями...последняя информация от организаторов:

"Информируем о подготовке к митингу:

в данный момент мы собрали 2 группы организаторов, уже подготовлено 3 уведомления, ещё 3 готовятся 2й группой. Почему мы подаём много уведомлений? Потому что наша администрация (в Кемерово тоже самое), отказывается согласовывать митинги в центре города и отправляет нас в Абашево (в Кемерово на полигон), а в одном уведомлении нам запрещается предлагать другие места, если основное занято. Мы с такой позицией не согласны, в идеале мы подадим уведомления на все существующие площади города в центральном районе. На одну группу организаторов, мы 3 уведомления готовим, что бы по времени у нас не пересекалось и не было формального повода для отказа. В отличии от Кемерово, у нас нет бюджетной части мероприятия и всё делается волонтёрами за свои средства, так что если у вас есть возможность приносите на мероприятия флаги России и плакаты по антикоррупционной тематики.

О времени и месте проведения мероприятия мы сообщим дополнительно, примерно 1 июня. Не забывайте распространять информацию и делать репосты, нам важно что бы информацию планирующемся мероприятии узнало как можно больше людей! Все акции, будут проводится исключительно в рамках закона."
Время митингов уже давно прошло. Действовать надо.
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Вот Вы глупые!
0 3
Кому еще не понятно, есть Москва, есть Питер. Это города которые нужно развивать и снести райо пятиэтажек чтоб настроить по 30 этажей жилог и коммерч площади очень важно для дальнейшего развития страны, ведь этим жильем воспользуются перспективные, умные, образованные граждане переезжающие в столицу.
Туху на газ!
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1 0
Кому еще не понятно, есть Москва, есть Питер. Это города которые нужно развивать и снести райо пятиэтажек чтоб настроить по 30 этажей жилог и коммерч площади очень важно для дальнейшего развития страны, ведь этим жильем воспользуются перспективные, умные, образованные граждане переезжающие в столицу.
Туху на газ!
Не забудьте ещё упомянуть, что настроить в перспективных районах, а то расселись в своих пятиэтажках )))) Думаю, что жители каких-нибудь отдаленных районов Москвы будут ждать расселения до следующего прихода. Короче хорошие земли отберут, людей с них растолкают в свечки, а по остальным скажут что деньги закончились и хотели как лучше, а получилось как всегда. )))) Ещё находятся дураки которые в нашей стране верят государству? Ваучеры и дефолт ничему не научили? Бесплатный сыр бывает только в мышеловке
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