В России устарело около 500 миллионов кв. м жилья. Эти дома надо снести или отдать под реновацию, считает эксперт.

Как сообщает МИА «Россия сегодня», под снос должны пойти дома панельной застройки возрастом свыше 50 лет. Некоторые более старые дома — те, которым сейчас 100−120 лет — могут еще послужить в том случае, если провести в них капитальный ремонт.

По мнению сопредседателя комитета по взаимодействию застройщиков и собственников жилья Российского союза строителей Константина Пороцкого, в домах, которые являются устаревшими, по сей день проложены старые коммуникации, не соблюдаются требования теплопроводности, нет лифтов. Также эксперт призвал изучить положительный опыт европейских стран в вопросе реновации старого жилья.