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На Новосибирск надвигаются заморозки

Мэр Новокузнецка нашёл виновного в вылете «Металлурга» из КХЛ

Сегодня 14:12
3140
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, как будет бороться за «Металлург», и кто виноват в исключении клуба из КХЛ.

Он заявил, что город собирается судиться с Континентальной хоккейной лигой.

Запросим решение совета директоров КХЛ за подписью Д.Н. Чернышенко, чтобы разобраться в причинах, по которым наш клуб исключили из Лиги. Внимательно изучим регламент КХЛ и соответствующие нормы права, регулирующие наши права как клуба, в том числе и присутствие в КХЛ. Исходя из полученных данных, подготовим соответствующее решение в судебные органы и прокуратуру для получения правовой оценки произошедших событий, — цитирует SU сообщение мэра.

Глава Новокузнецка также отметил, что у решения функционеров КХЛ есть предыстория. По его мнению, генеральный директор «Металлурга» Сергей Зиновьев «проявил свою несостоятельность и халатность» в решении поставленных мэром города вопросов.

Генеральным директором клуба должен быть человек проактивный, умеющий прогнозировать текущую ситуацию, оперативно принимать нужные решения. И мы будем искать такого, — заявил Кузнецов.

По его словам, клуб начнёт подготовку к игре в ВХЛ.

Конечно, исключение нашей команды из КХЛ — событие печальное, но надо жить дальше. Сейчас необходимо оперативно решить вопрос о включении «Металлурга» в ВХЛ. Нельзя допустить, чтобы новокузнецкий клуб выпал и соревновательного режима. Именно поэтому поручил Ивану Платову, заместителю генерального директора ХК «Металлург» по спортивным и правовым вопросам, срочно включиться в эту работу. Основная задача — войти в ВХЛ, стать там лидирующей командой. Кроме того, необходимо решить вопросы увеличения бюджета и подготовки инфраструктуры Дворца спорта кузнецких металлургов. Тем самым мы совершим попытку возврата в КХЛ, — сообщил глава города.

Он призвал горожан поддержать новокузнецкую команду и с «надеждой смотреть в будущее».

В свою очередь, Сергей Зиновьев считает решение КХЛ несправедливым и неправомерным.

Напомним, решение об исключении «Кузни» из Континентальной хоккейной лиги было принято в среду, 24 мая. Ранее ВашГород.ру сообщал, как отреагировали болельщики на эту новость.

Комментарии 16
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Анонимный пользователь
36 6
Блин, а я то уже обрадовался, думал сам себя обвинил и сложил полномочия, а нет, всё - как обычно - перевёл стрелки:)
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Алекс
11 0
угу. вот любительский футбол можно развивать в городе.

опять же у Металлурга своя предыстория с КХЛ и без Зиновьева. Роккель не виноват, что довел клуб до такого состояния? Вайсфельд не виноват, что украл всю команду, всех игроков? Только трех нормальных игроков подписали и тут на тебе.
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Саня
7 1
Так заварил то кто кашу? Было бы нормальное финансирование клуба - были бы мы в КХЛ. А с такими финансами можно только лапу сосать. Сергей Николаевич, где работа с крупными предприятиями, почему не дают деньги на Металлург в нужном объеме. Хотя одних денег мало, главное ещё чтобы их не растащили... Вон при Роккеле более сотни миллионов пропали, а расследования нет, уголовное дело не заведено... может так и надо было?
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Роман
17 0
Клуб разваливали предыдущее руководители в течение многого времени, а виноват Зиновьев? Очень тупо стрелки на него переводить. Самому-то не смешно? Или Зиновьев тащит из клуба запретил, что его крайним сделали?
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Аня
6 7
Правильно мэр говорит, виноват гендиректор!!!!
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Фанат Кузни
14 0
Правильно мэр говорит, виноват гендиректор!!!!
а не чё что Кузнецов у нас президент клуба, такой я думаю президент клуба нам не нужен,который не может решить проблем по мере их поступления,а просто копить их,то что исключать их,предупреждали давно,вот только ни чего не делалсь
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Читатель
21 0
Кузя ты расскажи что ты больше всех не хочешь существование "Металлурга ",что это ты все сам лично замутил!а теперь прикрываешь ж.... свою и Зину винишь !Зина все пороги обил ,что бы спасти команду!А ты скажи что ,как вчера выяснилось даже питицию Путину не отправил,хотя говорил обратное!Пусть народ знает кто ты !
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Читатель
19 0
На месте Зины дал бы интервью и все предал огласки как было и что из себя представляет наш мэр!
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Я
3 0
Полгода назад собирался команду распускать, референдум все просил. Сейчас в грудь себя бьет. Понятное дело - Металлург ему в тягость!
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z
0 0
Конечно, чего им гореветь, они столько бабла подняли на чужих результатах. Хотя не понятно, чем они отличаются от тех, кто зарабатывает на здоровье шахтеров, здоровье детей и прочих капиталистах.
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Андрей
4 0
Зачем нужен спорт в Кемеровской области, весь спорт просрали. Где Ленинск-Кузнецкий ФК Заря? Где Кемеровский ФК Кузбасс? Где Кемеровский ХК Энергия? Теперь и ХК Металлург канет в лету. Остался Кемеровский ХК Кузбасс, да и тот в ж.пе. А мэр кричит будем бороться за Металлург, надо было раньше бороться. Или не знали о плачевном финансовом положении клуба?
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Привет из Омска
2 0
Правильно. Зачем нужен мэру Новокузнецка менеджер, который очистил клуб от коррупционной помойки, в которой растворялись сотни миллионов рублей? )
Абсолютно не нужен. Это вы, чинуши Новокузнецка довели Кузню до того, что она худшая в КХЛ почти по всем показателям, а вдруг когда решили что надо её убрать, забегали.
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!
4 0
ВГ, возьмите интервью у хоккеистов!! Пусть они расскажут про то как при роккелях ушли миллионы в "известном направлении" и про огромные зря платы менеджмента и тех кто кормился при них.

А эту балаболку, которая кроме как сняться в маразматическом клипе ничего другого не умеет, и слушать нечего. Гнать его поганой метлой из города, как и предыдущего сидельца. Развалил все что только можно, щеглофский прихвостень!
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Кузня родная 3761
3 0
Руки прочь от Сергея Олеговича, он твоё ворьё в клубе хоть раскулачил. Я искренне верю что у Зиновьева всё получилось бы дай ему ещё годик по рулить в КХЛ.
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Кожевников
0 0
Правильно мэр говорит, виноват гендиректор!!!!
А вы откуда знаете, кто виноват?
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Читатель
0 0
Жалко Сергея Олеговича ,а ведь столько было планов ,хотел за собой новый стадион оставить,вывести с последней строчки нашу команду и я верю что у него бы это все получилось!Это тот человек,кто нам нужен был!Но эти сво....помешали !Дай бог кузню вернут в кхл!
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