Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, как будет бороться за «Металлург», и кто виноват в исключении клуба из КХЛ.

Он заявил, что город собирается судиться с Континентальной хоккейной лигой.

Запросим решение совета директоров КХЛ за подписью Д.Н. Чернышенко, чтобы разобраться в причинах, по которым наш клуб исключили из Лиги. Внимательно изучим регламент КХЛ и соответствующие нормы права, регулирующие наши права как клуба, в том числе и присутствие в КХЛ. Исходя из полученных данных, подготовим соответствующее решение в судебные органы и прокуратуру для получения правовой оценки произошедших событий, — цитирует SU сообщение мэра.

Глава Новокузнецка также отметил, что у решения функционеров КХЛ есть предыстория. По его мнению, генеральный директор «Металлурга» Сергей Зиновьев «проявил свою несостоятельность и халатность» в решении поставленных мэром города вопросов.

Генеральным директором клуба должен быть человек проактивный, умеющий прогнозировать текущую ситуацию, оперативно принимать нужные решения. И мы будем искать такого, — заявил Кузнецов.

По его словам, клуб начнёт подготовку к игре в ВХЛ.

Конечно, исключение нашей команды из КХЛ — событие печальное, но надо жить дальше. Сейчас необходимо оперативно решить вопрос о включении «Металлурга» в ВХЛ. Нельзя допустить, чтобы новокузнецкий клуб выпал и соревновательного режима. Именно поэтому поручил Ивану Платову, заместителю генерального директора ХК «Металлург» по спортивным и правовым вопросам, срочно включиться в эту работу. Основная задача — войти в ВХЛ, стать там лидирующей командой. Кроме того, необходимо решить вопросы увеличения бюджета и подготовки инфраструктуры Дворца спорта кузнецких металлургов. Тем самым мы совершим попытку возврата в КХЛ, — сообщил глава города.

Он призвал горожан поддержать новокузнецкую команду и с «надеждой смотреть в будущее».

В свою очередь, Сергей Зиновьев считает решение КХЛ несправедливым и неправомерным.

Напомним, решение об исключении «Кузни» из Континентальной хоккейной лиги было принято в среду, 24 мая. Ранее ВашГород.ру сообщал, как отреагировали болельщики на эту новость.