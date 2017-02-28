Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, как будет бороться за «Металлург», и кто виноват в исключении клуба из КХЛ.
Он заявил, что город собирается судиться с Континентальной хоккейной лигой.
Запросим решение совета директоров КХЛ за подписью Д.Н. Чернышенко, чтобы разобраться в причинах, по которым наш клуб исключили из Лиги. Внимательно изучим регламент КХЛ и соответствующие нормы права, регулирующие наши права как клуба, в том числе и присутствие в КХЛ. Исходя из полученных данных, подготовим соответствующее решение в судебные органы и прокуратуру для получения правовой оценки произошедших событий, — цитирует SU сообщение мэра.
Глава Новокузнецка также отметил, что у решения функционеров КХЛ есть предыстория. По его мнению, генеральный директор «Металлурга» Сергей Зиновьев «проявил свою несостоятельность и халатность» в решении поставленных мэром города вопросов.
Генеральным директором клуба должен быть человек проактивный, умеющий прогнозировать текущую ситуацию, оперативно принимать нужные решения. И мы будем искать такого, — заявил Кузнецов.
По его словам, клуб начнёт подготовку к игре в ВХЛ.
Конечно, исключение нашей команды из КХЛ — событие печальное, но надо жить дальше. Сейчас необходимо оперативно решить вопрос о включении «Металлурга» в ВХЛ. Нельзя допустить, чтобы новокузнецкий клуб выпал и соревновательного режима. Именно поэтому поручил Ивану Платову, заместителю генерального директора ХК «Металлург» по спортивным и правовым вопросам, срочно включиться в эту работу. Основная задача — войти в ВХЛ, стать там лидирующей командой. Кроме того, необходимо решить вопросы увеличения бюджета и подготовки инфраструктуры Дворца спорта кузнецких металлургов. Тем самым мы совершим попытку возврата в КХЛ, — сообщил глава города.
Он призвал горожан поддержать новокузнецкую команду и с «надеждой смотреть в будущее».
В свою очередь, Сергей Зиновьев считает решение КХЛ несправедливым и неправомерным.
Напомним, решение об исключении «Кузни» из Континентальной хоккейной лиги было принято в среду, 24 мая. Ранее ВашГород.ру сообщал, как отреагировали болельщики на эту новость.
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опять же у Металлурга своя предыстория с КХЛ и без Зиновьева. Роккель не виноват, что довел клуб до такого состояния? Вайсфельд не виноват, что украл всю команду, всех игроков? Только трех нормальных игроков подписали и тут на тебе.
Абсолютно не нужен. Это вы, чинуши Новокузнецка довели Кузню до того, что она худшая в КХЛ почти по всем показателям, а вдруг когда решили что надо её убрать, забегали.
А эту балаболку, которая кроме как сняться в маразматическом клипе ничего другого не умеет, и слушать нечего. Гнать его поганой метлой из города, как и предыдущего сидельца. Развалил все что только можно, щеглофский прихвостень!