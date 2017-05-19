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Мгла над Кузней и привет из СССР: ваш город вашими глазами

Сегодня 07:10
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Инстаграм

Прошедшая неделя удивила новокузнечан многим, и горожане традиционно делились эмоциями в «Инстаграме». ВашГород.ру отобрал для читателей самые интересные снимки.

А если вы хотите увидеть своё фото в рубрике, публикуйте его с хештегом «ваш город».

Погода в Новокузнецке капризничала. Сначала мы наслаждались солнышком и тем, как вокруг расцветают одуванчики и сирень. Горожане, не медля, запечатлели красоту и выложили к себе на странички.

Как в один прекрасный момент небо над городом заволокли свинцовые тучи.

и воздух сотрясли раскаты грома.

Мимо объективов новокузнечан не проскользнул прекрасный закат.

Публикация от @nika.ggg

И, конечно, горожане не смогли остаться в стороне, когда «Металлург» исключили из КХЛ.

Публикация от @vorobieva_10

Пока одни удивляются разгулу стихии в Новокузнецке и грустят о вылете «Кузни» из КХЛ, другие находят в закромах интересные вещицы времён СССР.

Хотя, что говорить — у нас даже в маршрутках ещё до сих пор Новый год.

Следующую подборку из «Инстаграма» смотрите на ВашГород.ру в пятницу 2 июня.

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