Прошедшая неделя удивила новокузнечан многим, и горожане традиционно делились эмоциями в «Инстаграме». ВашГород.ру отобрал для читателей самые интересные снимки.

А если вы хотите увидеть своё фото в рубрике, публикуйте его с хештегом «ваш город».

Погода в Новокузнецке капризничала. Сначала мы наслаждались солнышком и тем, как вокруг расцветают одуванчики и сирень. Горожане, не медля, запечатлели красоту и выложили к себе на странички.

Публикация от Алена (@alenatopilskaia) Май 24 2017 в 2:43 PDT

Публикация от Арина (@arina.0204) Май 24 2017 в 7:50 PDT

Публикация от ИрИнА (@kira.0793) Май 24 2017 в 9:29 PDT

Как в один прекрасный момент небо над городом заволокли свинцовые тучи.

Публикация от Elena Ivanova (@nyelv) Май 24 2017 в 5:57 PDT

и воздух сотрясли раскаты грома.

Публикация от Полина Рубанникова (@polinasergeevna91) Май 24 2017 в 9:26 PDT

Мимо объективов новокузнечан не проскользнул прекрасный закат.

Публикация от @nika.ggg Май 24 2017 в 6:29 PDT

И, конечно, горожане не смогли остаться в стороне, когда «Металлург» исключили из КХЛ.

Публикация от @vorobieva_10 Май 24 2017 в 9:34 PDT

Пока одни удивляются разгулу стихии в Новокузнецке и грустят о вылете «Кузни» из КХЛ, другие находят в закромах интересные вещицы времён СССР.

Хотя, что говорить — у нас даже в маршрутках ещё до сих пор Новый год.

Публикация от Elenochka Moonlight (@elenochka_moonlight) Май 18 2017 в 6:46 PDT

Следующую подборку из «Инстаграма» смотрите на ВашГород.ру в пятницу 2 июня.