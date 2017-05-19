Прошедшая неделя удивила новокузнечан многим, и горожане традиционно делились эмоциями в «Инстаграме». ВашГород.ру отобрал для читателей самые интересные снимки.
А если вы хотите увидеть своё фото в рубрике, публикуйте его с хештегом «ваш город».
Погода в Новокузнецке капризничала. Сначала мы наслаждались солнышком и тем, как вокруг расцветают одуванчики и сирень. Горожане, не медля, запечатлели красоту и выложили к себе на странички.
Как в один прекрасный момент небо над городом заволокли свинцовые тучи.
и воздух сотрясли раскаты грома.
Мимо объективов новокузнечан не проскользнул прекрасный закат.
И, конечно, горожане не смогли остаться в стороне, когда «Металлург» исключили из КХЛ.
Пока одни удивляются разгулу стихии в Новокузнецке и грустят о вылете «Кузни» из КХЛ, другие находят в закромах интересные вещицы времён СССР.
НОВЫЙ Да ещё и работает Дата выпуска: ноябрь 1990г. Да и цена: 9 руб. 50 коп. #ссср #новокузнецк #вашгород #назадвссср
Публикация от Анастасия Костина (@kostina__anastasiua)
Хотя, что говорить — у нас даже в маршрутках ещё до сих пор Новый год.
Следующую подборку из «Инстаграма» смотрите на ВашГород.ру в пятницу 2 июня.
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