В Кемеровской области учредили новую медаль.

Медалью «70 лет Дню шахтера» будут награждать тех кузбассовцев, которые своим трудом развивают угольную промышленность в регионе, пишет SU.

Медаль представляет собой звезду из восьми золотых расходящихся лучей. Концы лучей венчают зелёные фианиты. На самой медали изображены знаки подземной и открытой угледобычи. Справа и слева помещены флаги РФ и Кемеровской области, а внизу декоративная надпись «70 лет».