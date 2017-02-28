В Кузбассе появилась новая награда
Сегодня 14:53
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В Кемеровской области учредили новую медаль.
Медалью «70 лет Дню шахтера» будут награждать тех кузбассовцев, которые своим трудом развивают угольную промышленность в регионе, пишет SU.
Медаль представляет собой звезду из восьми золотых расходящихся лучей. Концы лучей венчают зелёные фианиты. На самой медали изображены знаки подземной и открытой угледобычи. Справа и слева помещены флаги РФ и Кемеровской области, а внизу декоративная надпись «70 лет».
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Присоединяемся к паблику vk. com/ miting. nvkz2(пробелы убрать)Все выходим на митинг...следим за новостями...последняя информация от организаторов:
"Информируем о подготовке к митингу:
в данный момент мы собрали 2 группы организаторов, уже подготовлено 3 уведомления, ещё 3 готовятся 2й группой. Почему мы подаём много уведомлений? Потому что наша администрация (в Кемерово тоже самое), отказывается согласовывать митинги в центре города и отправляет нас в Абашево (в Кемерово на полигон), а в одном уведомлении нам запрещается предлагать другие места, если основное занято. Мы с такой позицией не согласны, в идеале мы подадим уведомления на все существующие площади города в центральном районе. На одну группу организаторов, мы 3 уведомления готовим, что бы по времени у нас не пересекалось и не было формального повода для отказа. В отличии от Кемерово, у нас нет бюджетной части мероприятия и всё делается волонтёрами за свои средства, так что если у вас есть возможность приносите на мероприятия флаги России и плакаты по антикоррупционной тематики.
О времени и месте проведения мероприятия мы сообщим дополнительно, примерно 1 июня. Не забывайте распространять информацию и делать репосты, нам важно что бы информацию планирующемся мероприятии узнало как можно больше людей! Все акции, будут проводится исключительно в рамках закона."