Последние дни мая порадуют кузбассовцев жаркой и сухой погодой.

Прогрев атмосферы начнётся с пятницы, сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Ночь с четверга на пятницу ещё простоит прохладной. Ожидается 2…7 градусов выше ноля. При прояснениях на почве возможны заморозки до 0…-1, но преобладать они будут в основном по южным районам области.

Днём в пятницу, 26 мая, столбик термометра поднимется до +12…+17 градусов. В отдельных районах пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный с порывами до 13−18 метров в секунду.

Ночью температура будет в пределах +2…+7, местами по области возможны заморозки до 0…-2 градусов.

В субботу, 27 мая, будет без осадков. Днём воздух прогреется до +17…+22 градусов. Синоптики прогнозируют северо-восточный умеренный ветер, с порывами до 14 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 28 мая, похолодает до +3…+8 градусов. Днём ожидается 24…29 градусов тепла. Восточный ветер будет усиливаться до 16 метров в секунду. Осадки не ожидаются.

В ночь на понедельник, 29 мая, температура составит 10…15 со знаком «плюс». Днём столбик термометра поднимется до +25…+30 градусов.