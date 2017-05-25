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На Новосибирск надвигаются заморозки

В Кузбасс идёт жара

Сегодня 15:16
823
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
fotohomka.ru

Последние дни мая порадуют кузбассовцев жаркой и сухой погодой.

Прогрев атмосферы начнётся с пятницы, сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Ночь с четверга на пятницу ещё простоит прохладной. Ожидается 2…7 градусов выше ноля. При прояснениях на почве возможны заморозки до 0…-1, но преобладать они будут в основном по южным районам области.

Днём в пятницу, 26 мая, столбик термометра поднимется до +12…+17 градусов. В отдельных районах пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный с порывами до 13−18 метров в секунду.

Ночью температура будет в пределах +2…+7, местами по области возможны заморозки до 0…-2 градусов.

В субботу, 27 мая, будет без осадков. Днём воздух прогреется до +17…+22 градусов. Синоптики прогнозируют северо-восточный умеренный ветер, с порывами до 14 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 28 мая, похолодает до +3…+8 градусов. Днём ожидается 24…29 градусов тепла. Восточный ветер будет усиливаться до 16 метров в секунду. Осадки не ожидаются.

В ночь на понедельник, 29 мая, температура составит 10…15 со знаком «плюс». Днём столбик термометра поднимется до +25…+30 градусов.

Комментарии 4
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Артём 9459
5 3
вот как вы там радоваться будете !
никакие Турция, Ибица не нужны !
на огородах и поработаете и позагораете
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123
3 1
Артём:
вот как вы там радоваться будете !
никакие Турция, Ибица не нужны !
на огородах и поработаете и позагораете
Тебя еще баба-то не выгнала со своей шеи, альфонс? -)))) а то приезжай в Новокузнецк - поработаешь у меня на грядках да и подзагоришь как раз.
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Артём 9459
0 0
приеду, и научу пахать до кровавого пота, бабина трепливая
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