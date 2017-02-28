Кузбасские разработчики выпустили новое мобильное приложения на Android и iOS для просмотра фильмов и телеканалов — «Большое ТВ». Оно доступно всем жителям Кузбасса, вне зависимости абонентом какого оператора они являются.

Вечный вопрос, что посмотреть, теперь поможет решить мобильное приложение. Любимую комедию? Старый боевик? Или блокбастер, который вышел на экраны несколько дней назад? Приложение само подскажет, что вам понравится.

Каталог поделен на удобные тематические подборки: музыка, спорт, отечественные фильмы, зарубежные блокбастеры, детские каналы.

«Это первое разработанное в Кузбассе мобильное приложение такого уровня. Большое ТВ — это приложение, в котором можно легко выбрать фильм, сериал или тв-программу и тут же отправить её на ваш телевизор или просмотреть прямо на телефоне. Большое ТВ — это удобный каталог, который заменит обычный тв-пульт», — рассказал Роман Жаворонков, генеральный директор компании «Good Line» . «Когда собираемся компанией, нам не приходится думать, что посмотреть, мобильное приложение подсказывает. А если знаем, что хотим посмотреть, то пользуемся голосовым поиском», — отметил пользователь приложения Алексей Масальский.

Мобильное приложение «Большое ТВ»: всегда есть, что посмотреть!

Скачивайте приложение в App Store и Google Play.

www.bolshoe.tv