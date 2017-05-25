Вся недвижимость мира стоит около 228 триллионов долларов. Об этом сообщает компания Savills.

Совокупная ее стоимость составляет $ 228 трлн, что на $ 11 трлн больше, чем было в начале 2016 года. Таким образом, рост стоимости мировой недвижимости составил 5%. Из этой суммы жильё занимает большую часть — 168 триллионов долларов. А средняя стоимость дома равна 82 тысячам долларов.

Самая дорогая недвижимость находится в Северной Америке и Европе. По словам экспертов, На Ближний Восток и Африку приходится 19% населения Земли, но в денежном выражении на эти регионы приходится лишь 6% недвижимости.