Вся недвижимость мира стоит около 228 триллионов долларов. Об этом сообщает компания Savills.
Совокупная ее стоимость составляет $ 228 трлн, что на $ 11 трлн больше, чем было в начале 2016 года. Таким образом, рост стоимости мировой недвижимости составил 5%. Из этой суммы жильё занимает большую часть — 168 триллионов долларов. А средняя стоимость дома равна 82 тысячам долларов.
Самая дорогая недвижимость находится в Северной Америке и Европе. По словам экспертов, На Ближний Восток и Африку приходится 19% населения Земли, но в денежном выражении на эти регионы приходится лишь 6% недвижимости.
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(Сведения с сайта ФНС России 25.05.2017 12:23 )