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Недвижимость и строительство

Названа стоимость всей недвижимости в мире

Сегодня 15:52
144
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
obozrevatel.com

Вся недвижимость мира стоит около 228 триллионов долларов. Об этом сообщает компания Savills.

Совокупная ее стоимость составляет $ 228 трлн, что на $ 11 трлн больше, чем было в начале 2016 года. Таким образом, рост стоимости мировой недвижимости составил 5%. Из этой суммы жильё занимает большую часть — 168 триллионов долларов. А средняя стоимость дома равна 82 тысячам долларов.

Самая дорогая недвижимость находится в Северной Америке и Европе. По словам экспертов, На Ближний Восток и Африку приходится 19% населения Земли, но в денежном выражении на эти регионы приходится лишь 6% недвижимости.

Недвижимость и строительство
Комментарии 1
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Миша
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Не может такого быть! В РФ на сайте налоговой есть "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "РЮРИКОВИЧИ ОТ РОДСТВА АВГУСТА КЕСАРЯ", у которого уставной капитал значительно превышает эту сумму!
228 000 000 000 000 $ = 13 680 000 000 000 000 руб. (приблизительно) Уставной капитал "Международного фонда ..." 750 012 000 000 000 000 руб. , что на
736 332 000 000 000 000 руб. или на 12 272200 000 000 000 $ превышает указанную в статье сумму. Проверить может каждый, кто умеет пользоваться сайтом egrul точка nalog по реквизитам: ОГРН 1047796200484 ИНН/КПП 7743523927/774301001
(Сведения с сайта ФНС России 25.05.2017 12:23 )


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