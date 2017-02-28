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В кемеровской детской больнице появился аппарат за 1,9 миллиона рублей

Сегодня 15:53
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kuzdrav.ru

Он позволит обследовать и лечить детей от рождения и до 18 лет.

Новый гастроскоп поступил в распоряжение специалистов Областной детской клинической больницы в Кемерове.

Отличительные черты нового оборудования — большой угол обзора, чёткость изображения, возможность многократного увеличения исследуемой зоны. С его появлением врачи-эндоскописты медицинской организации располагают теперь инструментами всех диаметров, необходимых для обследования и лечения, сообщается на сайте департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.

Отмечается, что новый аппарат стоимостью 1,9 миллиона рублей приобретён за счёт собственных средств больницы.

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