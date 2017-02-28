Прошедшая неделя была бурной, и эксперт ВашГород.ру Андрей Никатов советует расслабиться на выходных.

Так уж получилось, что в этот раз он снова зовёт читателей провести пятницу, субботу и воскресенье вне дома.

Море впечатлений

В эти выходные в городе пройдёт масса всего интересного.

С хоккеем у нас беда, так хоть на регби посмотрим. В эту пятницу, 26 числа, на стадионе «Регби» наши спортсмены сразятся с москвичами.

А если вы не любитель спорта, подождите до субботы — в этот день в Новокузнецке начнут отсчёт до 400-летия города. Будет рок-концерт, фото-сушка, танцевальные флешмобы, граффити, турнир по рукопашному бою, марафон скандинавской ходьбы и многое другое.

Всей семьёй в театр

Не любите культ-массовые мероприятия? Тогда сходите в Драмтеатр. В эти выходные актёры покажут постановки как для взрослых («Старший сын» в субботу, «Волки и овцы» в воскресенье), так и юных новокузнечан («Все мыши любят сыр» в субботу, «Про обманщицу Козу» в воскресенье). Взрослые постановки начинаются в 18.00, детские — в 12.00.

Напомним, Драмтеатр ещё запускает большой проект «Летняя театральная школа». Однако все сезоны уже заняты. ВашГород.ру расскажет о том, как будут воплощать проект, чтобы в следующем году вы уж точно успели записать ребёнка.

Пофотографировать

В выходные у нас снова потеплеет. Отличный повод взять фотоаппараты или смартфоны и отправиться на фотопрогулку. У нас как раз вовсю цветут одуванчики, а кое-где и сирень. Красота!

Не забывайте делиться фотографиями в «Инстаграме» с хештегом «вашгород», и увидите их в рубрике.

По пути, кстати, можно зайти в пару магазинов и узнать, принимают ли они платежи по Android Pay.

Ленивые выходные

Те, кто на выходных остаются дома, займитесь безопасностью своего смартфона — установите антивирус, обновите ПО. Как уже писал ВашГород.ру, «Андроиду» и телефонам на Windows Mobile грозит эпидемия вирусов.

И предупредите родных и близких о новом виде мошенничества в интернете.

Отдых для детей

Если у вас есть маленькие дети, подумайте, как проведёте с ними лето. Для ребятишек сегодня масса всего интересного. Как пример — «Театральные каникулы» в Новокузнецке.

Кстати, для тех, кто с детьми поедет летом в Новосибирск, будет действовать 50%-ная скидка на билет для малыша.

И под конец хорошая новость для сладкоежек — в выходные можете расслабиться и смело угостить себя этим десертом. Учёные доказали, что он полезен для сердца!

Хороших выходных!

Андрей Никатов