Состояние здания ставило под угрозу здоровье посетителей.

Речь идёт о спортивном комплексе «Дельфин» в Таштагольском районе. Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в помещении многочисленные нарушения санитарного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, потолок и стены раздевалок побелены, а такая отделка не позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию. В раздевалках и душевых обнаружились следы поражения грибком, плесенью, местами осыпается штукатурка.

Претензии возникли и помещению бассейна. Потолок отделан рифлёной плиткой из оцинкованного металла, которая имеет отслоения. В любой момент плитка может упасть. На дне бассейна, на бортиках и стартовых тумбах кафельной плитки местами и вовсе нет, или же на ней есть сколы и трещины, а также грибок и плесень.

Кроме того, организация не смогла предоставить документы о проведении мероприятий по защите помещений спорткомплекса от грызунов и насекомых.

В отношении МБУ «Спортивный комплекс «Дельфин» был составлен протокол по делу об административном правонарушении. Материалы дела направлены в суд.

Суд постановил приостановить деятельность спорткомплекса на 43 суток.

Уточняется, что постановление вступило в законную силу 2 мая 2017 года