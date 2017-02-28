Полицейские нашли новокузнецкого водителя, который сбил на пешеходном переходе юных новокузнечанок.

Происшествие случилось с двумя 17-летними девочками. Они убедились в том, что все машины уступают им дорогу. Однако, когда они уже были на «зебре», одно авто вдруг наехало на них и скрылось. По камерам полицейские выяснили, что виноват, предположительно, водитель машины Lexus RX.

Похожее авто правоохранители нашли в одном из дворов Орджоникидзевского района. Нарушителем оказался 31-летний горожанин, которого уже лишали прав за вождение в пьяном виде.

«По словам нарушителя, он поинтересовался самочувствием девочек, а поскольку они не выразили в его адрес никаких претензий, он не стал звонить в ГИБДД и уехал с места ДТП», — рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Новокузнечанина обвинили по статьям «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» и «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Мужчину лишили прав ещё на 12 месяцев и обязали выплатить штраф размером 30 000 рублей.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, новокузнецкая ГИБДД искала свидетелей того, как на «пешеходке» на Дружбы сбили девочек.