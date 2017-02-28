2 июня «Яндекс» проведёт в Новосибирске региональную конференцию, на которой расскажет о современных рекламных технологиях для бизнеса.

В программе конференции 11 докладов сотрудников Яндекса и партнёров компании. Это практические рекомендации и кейсы, которые будут полезны и для малого, и для среднего, и для крупного бизнеса.

Иван Проць, руководитель новосибирского офиса «Яндекса»:

«Забудьте о временах, когда рассказы „Яндекса“ о рекламных технологиях были информацией, актуальной только для интернет-бизнеса. Сейчас нет компаний, которые могут себе позволить не думать о продвижении в онлайне. Региональная или столичная, большая или маленькая компания: если для бизнеса важно осознанно тратить маркетинговые бюджеты, понимать, на что уходит и как возвращается каждый рубль — придётся осваивать современные рекламные инструменты и встраивать их в общий медиаплан. Консервативный подход, когда задачи решаются исключительно раздачей листовок или традиционной „наружкой“, ограничивает возможности продвижения. Аудитория уже давно живёт в интернете, а региональный бизнес за ней не торопится. Мы видим огромный потенциал и хотим помочь компаниям в Сибири и на Дальнем Востоке использовать его по максимуму».

Топ категорий по затратам в «Яндекс.Директе» выглядит следующим образом (данные по СФО за первый квартал 2017 года):

B2B

Финансы и страхование

Авто: товары

Одежда и обувь

Строительство и ремонт: товары

Путешествия и туризм

Дом и сад

Медицина

IT и телеком

Бытовые услуги и общепит

Быстрее всего растут категории «Бытовые услуги и общепит» (+54% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года), «Недвижимость» (+52%) и «Финансы и страхование» (+43%).

Конференция пройдёт в выставочном центре «Новосибирск Экспоцентр». Участие бесплатное, но требуется регистрация (количество мест ограничено). Онлайн-трансляция будет доступна всем желающим.