В Центробанке рассказали, когда в обращение поступят купюры 200 и 2000 рублей.

По словам первого зампреда ЦБ РФ Георгия Лунтовского, окончательный дизайн банкнот будет утверждён в июле. А в октябре они поступят в обращение, сообщает Рен-ТВ.

Отмечается, что одна из банкнот выполнена в улучшенном варианте. Чтобы увеличить срок её службы, будут использованы новые материалы и пропитка полимером.

Как уже сообщал ВашГород.ру, на купюре 200 рублей разместят символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. Банкноту номиналом 2 000 рублей украсят известные места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.