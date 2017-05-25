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В России появятся новые деньги: названы сроки

Сегодня 07:30
1137
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
koffkindom.ru

В Центробанке рассказали, когда в обращение поступят купюры 200 и 2000 рублей.

По словам первого зампреда ЦБ РФ Георгия Лунтовского, окончательный дизайн банкнот будет утверждён в июле. А в октябре они поступят в обращение, сообщает Рен-ТВ.

Отмечается, что одна из банкнот выполнена в улучшенном варианте. Чтобы увеличить срок её службы, будут использованы новые материалы и пропитка полимером.

Как уже сообщал ВашГород.ру, на купюре 200 рублей разместят символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. Банкноту номиналом 2 000 рублей украсят известные места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.

Комментарии 6
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Эх
18 3
Ну выпустят и что? На моей зарплате это не отразится, а значит все пустое.
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Ветер перемен...
7 3
Ну выпустят и что? На моей зарплате это не отразится, а значит все пустое.
Не говори блин. Толку то? Мост на остров Русский. Свои постройки рекламируют.
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олег
6 4
Ну выпустят и что? На моей зарплате это не отразится, а значит все пустое.
ага, булка хлеба будет стоить 100 рэ
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Екарный Бабай
6 3
Стране как раз этого то и не хватало. Ух теперь заживем.
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Екарный Бабай
3 2
Стране как раз этого то и не хватало. Ух теперь заживем.
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изучая историю
0 0
, те территории , которые рано или поздно отойдут , как бы их не пиарили в кремле. там спросом пользуются другие денежные единицы

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