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В Кемерове появится новый ледовый центр для хоккея с шайбой

Сегодня 08:56
363
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pbs.twimg.com

А ещё в городе реконструируют пять школьных стадионов.

Работы по строительству и ремонту спортивных объектов включены в федеральную программу.

На обновлённых стадионах образовательных учреждений смогут заниматься не только ученики, но и все горожане. Так уже работают спортивные площадки школ на Лесной Поляне, в Рудничном и в Заводском районах.

По итогам переговоров в Министерстве спорта РФ в Москве достигнута договорённость о строительстве ледового центра в Кемерове в 2019 году. Кроме того, на условиях государственно-частного партнёрства будет построен хоккейный тренировочный модуль, сообщает пресс-служба администрации Кемерова.

По мнению главы города Ильи Середюка, новые объекты увеличат количество игроков и поклонников хоккея с шайбой. Он дал поручение специалистам определить участки для размещения новых спортивных объектов города.

Комментарии 5
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Владимир
5 0
Вот вам и причина исключения Кузни из КХЛ
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Веста
0 0
Если бы щегловск мог, то стерли бы Новокузнецк не только с лица земли, но и из истории жизни. Идут, растаптывая судьбы людей, как по асфальту
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Денис
1 0
Если бы щегловск мог, то стерли бы Новокузнецк не только с лица земли, но и из истории жизни. Идут, растаптывая судьбы людей, как по асфальту
Как стереть деньги то отсюда себе берут, на строительство дорого стадионов и всего остального, сырьевой придаток как бы печально не было(((
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Денис
0 0
Если бы щегловск мог, то стерли бы Новокузнецк не только с лица земли, но и из истории жизни. Идут, растаптывая судьбы людей, как по асфальту
Как стереть деньги то отсюда себе берут, на строительство дорого стадионов и всего остального, сырьевой придаток как бы печально не было(((
ответить
аватар
Денис
0 0
Если бы щегловск мог, то стерли бы Новокузнецк не только с лица земли, но и из истории жизни. Идут, растаптывая судьбы людей, как по асфальту
Как стереть деньги то отсюда себе берут, на строительство дорого стадионов и всего остального, сырьевой придаток как бы печально не было(((
ответить
Добавить комментарий
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