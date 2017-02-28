А ещё в городе реконструируют пять школьных стадионов.

Работы по строительству и ремонту спортивных объектов включены в федеральную программу.

На обновлённых стадионах образовательных учреждений смогут заниматься не только ученики, но и все горожане. Так уже работают спортивные площадки школ на Лесной Поляне, в Рудничном и в Заводском районах.

По итогам переговоров в Министерстве спорта РФ в Москве достигнута договорённость о строительстве ледового центра в Кемерове в 2019 году. Кроме того, на условиях государственно-частного партнёрства будет построен хоккейный тренировочный модуль, сообщает пресс-служба администрации Кемерова.

По мнению главы города Ильи Середюка, новые объекты увеличат количество игроков и поклонников хоккея с шайбой. Он дал поручение специалистам определить участки для размещения новых спортивных объектов города.