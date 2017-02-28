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Вместо обувного магазина в Новокузнецке откроют «Пятёрочку»

Сегодня 09:27
676
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В центре Новокузнецка откроется ещё одна «Пятёрочка».

Супермаркет заработает на Металлургов, 34. Ранее здесь находился обувной магазин Kari.

Сейчас в помещении идут ремонтные работы.

По информации 2gis, в Новокузнецке уже семь магазинов «Пятёрочка».

Добавим, в здании через дорогу, № 37, недавно закрылся магазин новокузнецкой сети «Альбион». Возможно, ритейлер не выдержал конкуренции со стороны барнаульской «Марии-Ра», которая заработала на Колосе. Стоит отметить, что в Кузнецком районе, на Обнорского, 9, вместо «Альбиона» некоторое время назад тоже появилась «Мария-Ра».

Ранее ВашГород.ру рассказывал о том, что в Новокузнецке федеральные торговые сети выгоняют с рынка местные магазины.

Комментарии 7
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Галинка
2 0
Давно и долго там были Ткани, ,которые медленно превратились в набор киосков .последние пару лет Центр-обувь
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Хапаразигастус
3 0
Куда Кари дели, я там тапки брал O.o
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О_о
3 0
"Альбион" отовсюду выгоняют. На Ленина, 40 тоже недавно закрыли, вместо него теперь "Ярче" откроют. Здорово, в этом "Ярче" вечером, когда с работы идешь, уже ничего не купишь, все днем разобрали. И кассы по-дурацки спроектированы, даже если пара человек стоят в очереди, уже не повернуться. В "Альбионе" цены хоть и подороже были, но хоть можно было зайти и все, что требуется купить. Выпечка вкусная была, они вроде сами пекли. Жаль, что закрыли, неплохой магазин был, лет 8 там стояли.
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Sv
0 0
Давно и долго там были Ткани, ,которые медленно превратились в набор киосков .последние пару лет Центр-обувь
Сначала был универмаг, потом детский мир, потом вроде кари
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Хапаразигастус
0 0
Сначала был универмаг, потом детский мир, потом вроде кари
Центр-обувь там точно была. Там я тоже тапки покупал :/
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Тупичок Путина
0 0
Лет 5-6 назад Французские маркетологи говорили, что торговать жратвой в рашке будет ООООООЧЕНЬ выгодно, потому как рынок на тот момент был не заполнен. Собственно это мы сегодня и наблюдаем. Скоро сыр будет стоить столько, что будем смотреть на него как в музее. Наценка в магазинах дичайшая.
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