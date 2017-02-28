В центре Новокузнецка откроется ещё одна «Пятёрочка».

Супермаркет заработает на Металлургов, 34. Ранее здесь находился обувной магазин Kari.

Сейчас в помещении идут ремонтные работы.

По информации 2gis, в Новокузнецке уже семь магазинов «Пятёрочка».

Добавим, в здании через дорогу, № 37, недавно закрылся магазин новокузнецкой сети «Альбион». Возможно, ритейлер не выдержал конкуренции со стороны барнаульской «Марии-Ра», которая заработала на Колосе. Стоит отметить, что в Кузнецком районе, на Обнорского, 9, вместо «Альбиона» некоторое время назад тоже появилась «Мария-Ра».

Ранее ВашГород.ру рассказывал о том, что в Новокузнецке федеральные торговые сети выгоняют с рынка местные магазины.