В центре Новокузнецка откроется ещё одна «Пятёрочка».
Супермаркет заработает на Металлургов, 34. Ранее здесь находился обувной магазин Kari.
Сейчас в помещении идут ремонтные работы.
По информации 2gis, в Новокузнецке уже семь магазинов «Пятёрочка».
Добавим, в здании через дорогу, № 37, недавно закрылся магазин новокузнецкой сети «Альбион». Возможно, ритейлер не выдержал конкуренции со стороны барнаульской «Марии-Ра», которая заработала на Колосе. Стоит отметить, что в Кузнецком районе, на Обнорского, 9, вместо «Альбиона» некоторое время назад тоже появилась «Мария-Ра».
Ранее ВашГород.ру рассказывал о том, что в Новокузнецке федеральные торговые сети выгоняют с рынка местные магазины.
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