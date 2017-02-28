Новокузнечане устроили похороны хоккея
Сегодня 09:37
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Горожане приносят к зданию Дворца спорта траурные венки и цветы.
Вылет «Металлурга» из КХЛ для многих жителей Новокузнецка стал символом смерти хоккея в городе. У кассы Дворца спорта появились траурные атрибуты — венок и четыре гвоздики.
Мы просто отошли в «мир иной», — констатируют болельщики.
Напомним, новокузнецкий «Металлург» исключили из состава КХЛ 24 мая. Эта новость вызвала широкий общественный резонанс. А глава города Сергей Кузнецов рассказал, как будет бороться за «Металлург», и кто виноват в сложившейся ситуации.
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