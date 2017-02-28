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Новокузнечане устроили похороны хоккея

Сегодня 09:37
1050
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Горожане приносят к зданию Дворца спорта траурные венки и цветы.

Вылет «Металлурга» из КХЛ для многих жителей Новокузнецка стал символом смерти хоккея в городе. У кассы Дворца спорта появились траурные атрибуты — венок и четыре гвоздики.

Мы просто отошли в «мир иной», — констатируют болельщики.

Напомним, новокузнецкий «Металлург» исключили из состава КХЛ 24 мая. Эта новость вызвала широкий общественный резонанс. А глава города Сергей Кузнецов рассказал, как будет бороться за «Металлург», и кто виноват в сложившейся ситуации.

Комментарии 5
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1
13 0
Ну вот и место для пивточки и дискотеки.
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Футболёр
7 6
Мне одному на всё это п0}{ep?
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Никита
14 9
Руководство клуба и Кузнецов сами виноваты в сложившейся ситуации. Все положили болт на клуб и пустили на самотек. А сейчас начинают бегать, искать виновных. Пусть в зеркало посмотрятся. При Мартине такого бы не было. Видно было, что нужно что решать с финансированием. Как говорится: "Время собирать камни!"
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1
13 1
Мартин! Вернись! Спасай город и ХК!!!!
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Макс
1 0
Мартин! Вернись! Спасай город и ХК!!!!
А вот верно, воровать-воровал, но и в городе порядок был!! А эти только сосут из города!!
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