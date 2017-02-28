Многие продавцы и покупатели жилья нередко прибегают к услугам риелторов: ведь продать или купить квартиру — дело не простое со всех точек зрения. Казалось бы, 1990-е годы, когда на рынке недвижимости совершалось много мошенничеств, уже прошли, но и сейчас некоторые продавцы и покупатели сталкиваются с нечистыми на руку риелторами.

Выбрать серьезное и надежное риелтерское агентство — занятие не из разряда легких и быстрых. Ведь за самыми незначительными деталями могут скрываться важные вещи. Для этого можно изучить отзывы об агентстве в интернете. Также необходимо изучить информацию в СМИ. Обычно мошенники не размещают в СМИ рекламу, а предпочитают использовать столбы, уличные доски объявлений, чтобы не привлекать к себе внимание