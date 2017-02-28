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Недвижимость и строительство

Как распознать мошенников в риелторском агентстве

Сегодня 09:50
336
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
3652.ru

Многие продавцы и покупатели жилья нередко прибегают к услугам риелторов: ведь продать или купить квартиру — дело не простое со всех точек зрения. Казалось бы, 1990-е годы, когда на рынке недвижимости совершалось много мошенничеств, уже прошли, но и сейчас некоторые продавцы и покупатели сталкиваются с нечистыми на руку риелторами.

Выбрать серьезное и надежное риелтерское агентство — занятие не из разряда легких и быстрых. Ведь за самыми незначительными деталями могут скрываться важные вещи. Для этого можно изучить отзывы об агентстве в интернете. Также необходимо изучить информацию в СМИ. Обычно мошенники не размещают в СМИ рекламу, а предпочитают использовать столбы, уличные доски объявлений, чтобы не привлекать к себе внимание

  1. Необходимо проверить наличие у агентства недвижимости отрицательных отзывов, участия в скандалах.
  2. У хорошего агентства недвижимости обязательно имеются необходимые документы, которые подтверждают право собственности продавца.
  3. Выбирая компанию, необходимо изучить ее ценовую политику. Лучше не полениться и обратиться в несколько компаний с целью сравнения расценок на услуги. Подозрительно низкая комиссия или ее отсутствие должны вас насторожить. В Новокузнецке комиссия агентств в среднем составляет около 2%.
  4. Ни в коем случае не вносите предоплату. Расчёт с агентствами всегда необходимо производить по факту свершения сделки. Если с вас требуют оплатить комиссию заранее, то этот факт должен вас серьёзно насторожить.
  5. Не передавайте риелтору свой паспорт. Один из самых распространенных приемов, которыми пользуются «черные риелторы», — продажа квартиры через подставных лиц. Чаще всего такие аферы проводят с пенсионерами, которые в силу своей доверчивости сами отдают мошенникам паспорт якобы для заключения договора. Затем брокер ищет человека, похожего на собственника, едет с ним к нотариусу и оформляет на себя генеральную доверенность с правом продажи квартиры.
Недвижимость и строительство
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