Клиенты «Макдоналдса» едва не полакомились курицей с сальмонеллой и антибиотиком.

Это обнаружил Россельхознадзор, исследовав продукцию поставщика кафе, тульской компании «Каргилл». В куриных котлетах «МакНаггетс» и ещё 6 тоннах мяса нашли антибиотик фуразолидон. Ещё в 1 тонне филе обнаружили опасные микроорганизмы, в том числе сальмонеллу. В итоге забраковали более 18 тонн некачественного мяса.

«Химические вещества — лекарственные препарат фуразолидон, патогенные микроорганизмы (сальмонеллы) в пищевой продукции создают угрозу причинения вреда, жизни или здоровью граждан», — говорится в результатах исследования.

«Каргиллу» выписали штраф в 300 000 рублей. Декларацию на куриные полуфабрикаты приостановили, и, вероятно, предприятие временно перестанет поставлять в кафе мясо. Вместо него этим займётся второй партнёр «Макдоналдса» — компания «Мираторг».

«Макдоналдс» же заявил, что партию заблокировали, и в кафе она не попала. Сейчас компания разбирается с поставщиками, пишут «РИА Новости».