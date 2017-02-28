Клиенты «Макдоналдса» едва не полакомились курицей с сальмонеллой и антибиотиком.
Это обнаружил Россельхознадзор, исследовав продукцию поставщика кафе, тульской компании «Каргилл». В куриных котлетах «МакНаггетс» и ещё 6 тоннах мяса нашли антибиотик фуразолидон. Ещё в 1 тонне филе обнаружили опасные микроорганизмы, в том числе сальмонеллу. В итоге забраковали более 18 тонн некачественного мяса.
«Химические вещества — лекарственные препарат фуразолидон, патогенные микроорганизмы (сальмонеллы) в пищевой продукции создают угрозу причинения вреда, жизни или здоровью граждан», — говорится в результатах исследования.
«Каргиллу» выписали штраф в 300 000 рублей. Декларацию на куриные полуфабрикаты приостановили, и, вероятно, предприятие временно перестанет поставлять в кафе мясо. Вместо него этим займётся второй партнёр «Макдоналдса» — компания «Мираторг».
«Макдоналдс» же заявил, что партию заблокировали, и в кафе она не попала. Сейчас компания разбирается с поставщиками, пишут «РИА Новости».
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А так, мне пофиг на эти МакДаки. Не хожу, Ем дома.
А так, мне пофиг на эти МакДаки. Не хожу, Ем дома.
Ну Мак я тоже не люблю, KFC вкуснее))) Ну и шаурмяшкой иногда балуюсь в проверенных временем шаурмячных)))
А так да...в случае появления подобного супервируса вымрем махом, с учетом авиационного транспорта скорость распространения вируса будет очень быстрой...ученые делали компьютерную модель...