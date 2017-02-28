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В курице известного кафе нашли бактерию и антибиотики

Сегодня 10:01
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Сармат-еда

Клиенты «Макдоналдса» едва не полакомились курицей с сальмонеллой и антибиотиком.

Это обнаружил Россельхознадзор, исследовав продукцию поставщика кафе, тульской компании «Каргилл». В куриных котлетах «МакНаггетс» и ещё 6 тоннах мяса нашли антибиотик фуразолидон. Ещё в 1 тонне филе обнаружили опасные микроорганизмы, в том числе сальмонеллу. В итоге забраковали более 18 тонн некачественного мяса.

«Химические вещества — лекарственные препарат фуразолидон, патогенные микроорганизмы (сальмонеллы) в пищевой продукции создают угрозу причинения вреда, жизни или здоровью граждан», — говорится в результатах исследования.

«Каргиллу» выписали штраф в 300 000 рублей. Декларацию на куриные полуфабрикаты приостановили, и, вероятно, предприятие временно перестанет поставлять в кафе мясо. Вместо него этим займётся второй партнёр «Макдоналдса» — компания «Мираторг».

«Макдоналдс» же заявил, что партию заблокировали, и в кафе она не попала. Сейчас компания разбирается с поставщиками, пишут «РИА Новости».

Комментарии 5
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Ну можно сор из избы не выносить было.
А так, мне пофиг на эти МакДаки. Не хожу, Ем дома.
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Дон Хенаро 41839
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Ну можно сор из избы не выносить было.
А так, мне пофиг на эти МакДаки. Не хожу, Ем дома.
Почему? Открытость это хорошо...они не стали утаивать проблему...И виноват, надо сказать, не американский Макдональдс,а вполне российский поставщик...
Ну Мак я тоже не люблю, KFC вкуснее))) Ну и шаурмяшкой иногда балуюсь в проверенных временем шаурмячных)))
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Хм...
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Бактерии-таки победили антибиотики: давайте следующую новость про супербактерии и о том, что все умрем
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Дон Хенаро 41839
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Бактерии-таки победили антибиотики: давайте следующую новость про супербактерии и о том, что все умрем
Про эту тему снято много фильмов) скачайте что нибудь в торрентах))))))
А так да...в случае появления подобного супервируса вымрем махом, с учетом авиационного транспорта скорость распространения вируса будет очень быстрой...ученые делали компьютерную модель...
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ИМХО только дегенераты жрут в макдональдсах и кфс. Если надо быстро перекусить, то лучше купить 0,5 кефира и булочку, чем жрать фритюрные помои. Проблема рабов в рекламе и качественном маркетинге, рабы настолько этим зомбированы, что в этих рыгаловках нет отбоя от клиентуры. Это печалька.
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