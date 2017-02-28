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Кемеровские дорожники объявили забастовку

Сегодня 10:04
489
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
perepel-krym.ru

В Кемерове сотрудники дорожного предприятия отказались выходить на уборку улиц из-за длительной задержки зарплат.

Акцию протеста организовали около 80 работников ООО «Рудничное», пишет «Интерфакс» с ссылкой на местные СМИ.

В ситуацию вмешались сотрудники регионального управления Следственного комитета.

Выявлена информация о работниках ООО «Рудничное», не получающих заработную плату на протяжении четырёх месяцев. По данному факту незамедлительно организована доследственная проверка, — сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка установит, действительно ли сотрудникам организации не платят зарплату, имелись ли на счетах организации деньги и куда они были потрачены.

Комментарии 2
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Чел
4 0
Вот уж стыдоба. Людям копеечные зарплаты выплатить не могут!!!!!!!!
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Абу
0 0
Моей жене с февраля не платят на тузжбк в мысках
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