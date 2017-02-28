В Кемерове сотрудники дорожного предприятия отказались выходить на уборку улиц из-за длительной задержки зарплат.
Акцию протеста организовали около 80 работников ООО «Рудничное», пишет «Интерфакс» с ссылкой на местные СМИ.
В ситуацию вмешались сотрудники регионального управления Следственного комитета.
Выявлена информация о работниках ООО «Рудничное», не получающих заработную плату на протяжении четырёх месяцев. По данному факту незамедлительно организована доследственная проверка, — сообщает пресс-служба ведомства.
Проверка установит, действительно ли сотрудникам организации не платят зарплату, имелись ли на счетах организации деньги и куда они были потрачены.
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