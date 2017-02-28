На проспекте Октябрьский 25 мая случился порыв водопровода.

Из-за этого в районе «Светланы» взорвался асфальт, пишет Vse42. В это время рядом проезжал автобус № 55, ему повредили окна. Пострадавших нет.

Есть вероятность, что ЧП произошло из-за гидравлических испытаний в районе Октябрьского. Они стартовали 15 мая. К 29-му числу работы завершат, и жителям вернут горячую воду.

Ранее мы сообщали подробный график отключения горячей воды в Новокузнецке.