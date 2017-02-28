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В Новокузнецке взорвался асфальт: повредило маршрутку

Сегодня 10:23
485
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Сити-Н

На проспекте Октябрьский 25 мая случился порыв водопровода.

Из-за этого в районе «Светланы» взорвался асфальт, пишет Vse42. В это время рядом проезжал автобус № 55, ему повредили окна. Пострадавших нет.

Есть вероятность, что ЧП произошло из-за гидравлических испытаний в районе Октябрьского. Они стартовали 15 мая. К 29-му числу работы завершат, и жителям вернут горячую воду.

Ранее мы сообщали подробный график отключения горячей воды в Новокузнецке.

Комментарии 2
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Такими подрывами мы и к осени не "закопаемся".
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Дон Хенаро 41839
1 0
Такими подрывами мы и к осени не "закопаемся".
Не паникуйте))) в прошлом году бомбануло на Запсибе...) Эти испытания и проводят для выявления тонких мест)) Пусть лучше сейчас чем когда -35 будет)))
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