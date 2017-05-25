Доходы россиян упали до рекордно низких значений
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В России зафиксировано рекордное снижение реальных доходов населения.
В апреле 2017 года они достигли уровня 2009 года. Об этом сообщает «Лента.ру» с ссылкой на «Интерфакс».
Вместе с доходами снизились и расходы, в основном за счёт снижения спроса на платные услуги.
Отмечается, что в 2017 году правительство ожидает роста реальных доходов на один процент.
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Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
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Вывод1: врут и там и тут.
Вывод2: читать этот бред не нужно.
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"Мы ждём на митинге людей самых разных взглядов, независимо от политических симпатий. Мы уверены, что каждый горожанин хочет жить в цивилизованном, развитом и удобном городе - что бы этого достичь, нам нужно искоренить коррупцию. Кто то скажет - регионы и мэры ничего не решают, всё решает Москва - вот именно поэтому мы и выходим, что бы регионы в рамках Федерации имели своё мнение, что бы мэр города, не подчинялся указаниям сверху, а был независим и объективен.
Нам нужно сделать 2 вещи, 2 простых вещи. Первое, победить страх в себе. Каждый из вас, не должен бояться выйти и заявить о своём мнении - иначе это всё тщетно и второе - учиться слышать другое мнение и объединяться - только вместе, мы сможем бороться с жуликами и ворами. Мы все хотим жить лучше и в этом мы все едины.
Приходите на митинг 12 июня, информация о времени и месте проведения будет сообщена дополнительно (примерно 1го июня)."
Это выходит что у одно процента населения России будет рост дохода, а остальные 99% могут и не надеяться на это...