В России зафиксировано рекордное снижение реальных доходов населения.

В апреле 2017 года они достигли уровня 2009 года. Об этом сообщает «Лента.ру» с ссылкой на «Интерфакс».

Вместе с доходами снизились и расходы, в основном за счёт снижения спроса на платные услуги.

Отмечается, что в 2017 году правительство ожидает роста реальных доходов на один процент.