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Доходы россиян упали до рекордно низких значений

Сегодня 10:35
296
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
adabasini.com

В России зафиксировано рекордное снижение реальных доходов населения.

В апреле 2017 года они достигли уровня 2009 года. Об этом сообщает «Лента.ру» с ссылкой на «Интерфакс».

Вместе с доходами снизились и расходы, в основном за счёт снижения спроса на платные услуги.

Отмечается, что в 2017 году правительство ожидает роста реальных доходов на один процент.

Комментарии 6
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Екарный Бабай
8 0
А гарант тут бабаськи про повышение доходов рассказывал.
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Екарный Бабай
1 0
А гарант тут бабаськи про повышение доходов рассказывал.
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Хм..
2 0
Вопрос можно? Если Они все время падают, то когда же они упадут уже ниже нуля?
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Человек
4 0
Одни пишут что доходы "резко" растут, аж на 7%. Другие пишут что доходы "рекордно" снизились.
Вывод1: врут и там и тут.
Вывод2: читать этот бред не нужно.
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Дон Хенаро 41839
0 1
Вот поэтому Вы, граждане свое Страны и должны выйти 12 июня, в День России, и предъявит свои требования к власти, заставить держать их ответ почему в стране нищенские зарплаты, почему загибается медицина....почему у нас есть "Платон" и нет дорог, почему у нас бензин стоит как в США а зарплата минимальная около 150$...

Все в группу вконтакте!

vk. com/ miting. nvkz2(пробелы убрать)

"Мы ждём на митинге людей самых разных взглядов, независимо от политических симпатий. Мы уверены, что каждый горожанин хочет жить в цивилизованном, развитом и удобном городе - что бы этого достичь, нам нужно искоренить коррупцию. Кто то скажет - регионы и мэры ничего не решают, всё решает Москва - вот именно поэтому мы и выходим, что бы регионы в рамках Федерации имели своё мнение, что бы мэр города, не подчинялся указаниям сверху, а был независим и объективен.

Нам нужно сделать 2 вещи, 2 простых вещи. Первое, победить страх в себе. Каждый из вас, не должен бояться выйти и заявить о своём мнении - иначе это всё тщетно и второе - учиться слышать другое мнение и объединяться - только вместе, мы сможем бороться с жуликами и ворами. Мы все хотим жить лучше и в этом мы все едины.

Приходите на митинг 12 июня, информация о времени и месте проведения будет сообщена дополнительно (примерно 1го июня)."
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Кам 164
0 0
Отмечается, что в 2017 году правительство ожидает роста реальных доходов на один процент.
Это выходит что у одно процента населения России будет рост дохода, а остальные 99% могут и не надеяться на это...
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